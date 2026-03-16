نهاية رحلة الحارس الأرجنتيني.. روميرو يعلق القفازات ويتجه للتدريب بعد 20 عاما في الملاعب

أعلن الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، مسدلًا الستار على مسيرة حافلة استمرت قرابة 20 عامًا داخل الملاعب دافع خلالها عن ألوان عدة أندية بارزة في أوروبا وأمريكا الجنوبية، إلى جانب مشواره الطويل مع منتخب الأرجنتين لكرة القدم.

وأكد روميرو أنه لا ينوي الابتعاد عن عالم الساحرة المستديرة لكنه يخطط لبدء مرحلة جديدة في مسيرته عبر دخول مجال التدريب مشيرًا إلى أنه لا يفضل العمل كمدرب لحراس المرمى، بل يطمح لتولي القيادة الفنية لفريق كامل والعمل كمدير فني.

مسيرة حافلة بالأندية

وخلال مشواره الاحترافي، لعب روميرو لعدد من الأندية المميزة أبرزها ألكمار الهولندي وسامبدوريا الإيطالي وموناكو الفرنسي إضافة إلى تجربته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وفينيزيا الإيطالي قبل أن يعود إلى الأرجنتين ليمثل بوكا جونيورز ثم يختتم مسيرته بقميص أرجنتينوس جونيورز.

إنجازات وبطولات

وتوج روميرو بعدة ألقاب خلال مسيرته مع الأندية، أبرزها لقب الدوري الهولندي مع ألكمار في موسم 2008-2009 إضافة إلى الفوز بـ درع يوهان كرويف عام 2009.

كما حقق مع مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2015-2016 وكأس الرابطة الإنجليزية موسم 2016-2017 ودرع المجتمع الإنجليزي عام 2016 إلى جانب التتويج بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2016-2017.

وعاد روميرو إلى الأرجنتين ليضيف لقب السوبر الأرجنتيني مع بوكا جونيورز عام 2022، كما حل وصيفًا لبطولة كوبا ليبرتادوريس عام 2023، ووصيفًا لـ كأس الأرجنتين مع أرجنتينوس جونيورز عام 2025.

مسيرة دولية مميزة

وعلى الصعيد الدولي، كان روميرو أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ منتخب الأرجنتين، حيث خاض 96 مباراة دولية.

وحقق مع منتخب الشباب لقب كأس العالم تحت 20 سنة 2007، كما توج بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية 2008 مع المنتخب الأولمبي.

كما وصل مع المنتخب الأول إلى نهائي كأس العالم 2014، واحتل المركز الثاني في بطولتي كوبا أمريكا 2015 وكوبا أمريكا المئوية 2016، ليختتم مسيرته كأحد أبرز حراس الأرجنتين في السنوات الأخيرة.