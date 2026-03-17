عبد المنعم سعيد: ترامب فاعل رئيسي في الحرب الإيرانية الأمريكية الحالية

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد فاعلًا رئيسيًا في التوترات والحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن المشهد الدولي يشهد حالة من الارتباك في ظل السياسات التي انتهجتها الإدارة الأمريكية خلال تلك المرحلة.

وأوضح "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية “Ten”، أن التعامل مع هذه التحولات يتطلب العمل على تصحيح توازنات القوة في المنطقة، بما يضمن حماية المصالح الإقليمية، والحفاظ على قدر من الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن إسرائيل لعبت دورًا مهمًا في مسار الصراع، خاصة من خلال عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات إيرانية، موضحًا أن التقديرات الأمريكية الإسرائيلية كانت تقوم على أن هذه الضربات قد تؤدي إلى خروج احتجاجات داخلية في إيران تسفر عن إسقاط النظام، إلا أن هذا السيناريو لم يتحقق.

وفي المقابل، شدد “سعيد” على أن الضربات التي تنفذها إيران ضد بعض دول الخليج أمر غير مقبول؛ لما يمثله من تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة.