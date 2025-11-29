رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

أطلق ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، سلسلة تصريحات مطوّلة وحاسمة عقب التعادل 1-1 مع الجيش الملكي المغربي في الرباط، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث جمع بين التحليل الفني، والإشادة بالأجواء المغربية، وانتقادات واضحة للتحكيم وسلوك بعض الجماهير.

تصريحات توروب

وقال توروب إنه حضر إلى المغرب بهدف الفوز وليس التعادل، موضحًا: "جئت للمغرب من أجل المكسب ولن أكون راضيا عن التعادل بكل تأكيد. لكن عليك أن تتقبل النتيجة، خاصة بعدما كنا متأخرين بهدف… ومن الجيد أننا نجحنا في العودة".

وأضاف أن صعوبة اللقاء كانت واضحة قبل بدايته: "قولت بالأمس أنها مباراة صعبة، وكنت أعلم الأجواء هنا والضغط الجماهيري. الجيش كان لديه فرص للفوز، ونحن أيضًا، وفي النهاية خرجنا بنقطة".

ركلة الجزاء

وتوقف المدرب الهولندي عند ركلة الجزاء التي احتُسبت ضد الأهلي قائلاً:"لم أكن سعيدًا بتأخرنا بهدف من ركلة جزاء لا وجود لها. وبعدما تصدى لها الحارس، كان هناك لاعبون دخلوا المنطقة مبكرًا، ومع ذلك تم احتساب الهدف. تحدثت أيضًا عن عدم وجود تقنية الفار… بالنسبة لي هذه كارثة في دور المجموعات".

وأكد توروب أنه لا يريد التعليق المباشر على الحكم، لكنه شدد على وجود أخطاء مؤثرة: "هناك خطأين في لحظات بسيطة كلّفوا النادي الكثير رغم الجهد والاستعدادات. نحن نستعد لبطولة كبيرة، وهذه الأمور مؤسفة".

اختبار ذهني

وأشار إلى أن الأهلي تعامل مع المباراة باعتبارها اختبارًا ذهنيًا أكثر منه بدنيًا: "تحدثنا قبل اللقاء عن التركيز على الأداء فقط. كان من المهم ألا نتأثر بالجماهير أو القرارات. اللاعبون أدوا مباراة قوية ذهنيًا وفنيًا".

وتابع مؤكّدًا قوة المنافس: "الجيش قدم مستوى قوي جدًا، وكان خصمًا صعبًا علينا خصوصًا بمساعدة جماهيرهم العظيمة. صنعوا فرصًا خطيرة، ونحن كذلك، لكن الأجواء كانت شديدة الصعوبة".

وكشف توروب عن انزعاجه من بعض سلوكيات الجماهير خلال اللقاء: "لم يعجبني إطلاقًا إلقاء الزجاجات على لاعبي الأهلي. وصلت لمرحلة لم أعرف هل أسحب فريقي أم أتركه في الملعب. الأجواء كانت رائعة، لكن إفسادها بمثل هذه التصرفات أمر مؤسف".

نتيجة ليست سيئة

ورغم صعوبة الظروف، اعتبر المدير الفني أن النتيجة ليست سيئة: "لم نستطع الفوز، لكن الخروج بنقطة التعادل أمر جيد. نحن راضون عنها في ظل السيناريو الذي حدث".

وأوضح المدرب أن المجموعة التي يتواجد فيها الأهلي هي من أصعب المجموعات في السنوات الأخيرة: "أرى أن هذه المجموعة من أصعب المجموعات التي وقع فيها الأهلي منذ زمن طويل. أي فريق سيأتي هنا سيعاني".

وفي ختام تصريحاته، خصّ توروب المغرب بإشادة واسعة: "هذه أول زيارة لي للمغرب. الشعب مضياف ورائع. ظروف الإقامة جيدة جدًا، والإستاد والأجواء وجودة الملعب شيء ممتاز. لم أشتكِ من أي شيء… الأمور هنا احترافية للغاية. النقطة السلبية الوحيدة هي إلقاء الزجاجات على اللاعبين".