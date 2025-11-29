للمرة الثالثة.. جمال الصيرفي رئيسًا لنادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ، برئاسة المستشار رشدي بركات، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، فوز جمال الصيرفي، برئاسة نادي بيلا الرياضي بحصوله على 1353 صوتًا.

بينما حصل المنافسان الآخران على مقعد رئيس مجلس الإدارة جلال دية على 1098 صوتًا، وحمدي خليفة على 94 صوتًا فقط.

جاء ذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، وطاهر الخولي، مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة، ومحمد السماحي، مدير إدارة الشباب والرياضة ببيلا.

وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت 4178 عضوًا، حضر منهم 2961 عضوًا، وبلغت أعداد الأصوات الصحيحة 2545 صوتًا، والباطلة 416 صوتًا.

جدير بالذكر أن جمال الصيرفي احتفظ بمقعد رئيس مجلس إدارة نادي بيلا الرياضي للدورة الثالثة على التوالي.