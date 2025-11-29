بـ 7 مقاعد.. مواصفات جيب كوماندر الجديدة | صور

تواصل جيب من تعزيز تواجدها في عالم السيارات الرياضية؛ من خلال نسختها الجديدة كوماندر، والتي تنتمي إلى الفئة المتعددة الاستخدام SUV، ذات القدرات المخصصة للطرق الوعرة بتقنيات الدفع الرباعي، مع مقصورة عائلية ذات 7 مقاعد.

وتستمد جيب كوماندر قوتها من محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر، وينتج هذا المحرك قوة تصل إلى 272 حصاناً وعزماً يبلغ 400 نيوتن متر، ويتكامل مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات، ونظام الدفع الرباعي الذي يعزز الثبات والتماسك.

جيب كوماندر

فئة Limited+من جيب كوماندر

تقدم هذه الفئة مزيجاً متوازناً بين الفخامة والعملية، مع عجلات قياس 19 بوصة وتصميم إضاءة LED يمنح حضوراً عصرياً، أما المقصورة مزودة بمقاعد جلدية بتطعيمات قماشية أنيقة، إلى جانب نظام دخول وتشغيل بدون مفتاح لسهولة الاستخدام اليومي.

وعلى مستوى الأمان، تأتي الفئة مجهزة بـ سبع وسائد هوائية بشكل قياسي، بالإضافة إلى باقة أنظمة مساعدة السائق التي تتضمن:

نظام تثبيت السرعة المتكيف.

التنبيه من الاصطدام مع خاصية الكبح التلقائي.

مراقبة النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية.

التنبيه عند مغادرة المسار.

نظام التعرف على حدود السرعة.

جيب كوماندر

تجهيزات السيارة جيب كوماندر

تضم جيب كوماندر باقة كبيرة من التجهيزات فيما يتعلق بمقصورة القيادة حيث تتضمن:

لوحة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة تمنح السائق عرضاً واضحاً للمعلومات، مع شاشة ترفيه مركزية 10.1 بوصة تدعم اتصال Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكياً.

منافذ USB موزعة على جميع الصفوف لتلبية احتياجات الشحن لجميع الركاب، إضافةً إلى خيار الشحن اللاسلكي.

نظام صوت Harman Kardon المكوّن من 9 مكبرات صوت مع مضخم 450 واط، مدعوم بتقنية Fresh Air التي تقلّل الوزن بنسبة 40% وتضيف نقاءً صوتياً يصل إلى 70%.