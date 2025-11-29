قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد هاني: الأجواء المغربية ليست جديدة وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم
الظلام يعم أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
محافظ الإسماعيلية: إعانة لأسرة مواطن ضحى بحياته لإنقاذ فتيات بحادث
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا “التآمر على أمن الدولة”
برساله رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده
طاهر محمد طاهر: ضغط الجماهير كان على لاعبي الجيش الملكي وليس الأهلي
الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟
قرار عاجل بحق القادمين إلى أمريكا بجوازات سفر أفغانية
إسرائيل تضغط على لبنان والولايات المتحدة بسبب تهديدات حزب الله
سعر أشهر عيار ذهب فى مصر اليوم 29-11-2025
بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟
رئيس جامعة حلوان: توسعات بمستشفى بدر وإضافة أقسام جديدة | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بـ 7 مقاعد.. مواصفات جيب كوماندر الجديدة | صور

صبري طلبه

تواصل جيب من تعزيز تواجدها في عالم السيارات الرياضية؛ من خلال نسختها الجديدة كوماندر، والتي تنتمي إلى الفئة المتعددة الاستخدام SUV، ذات القدرات المخصصة للطرق الوعرة بتقنيات الدفع الرباعي، مع مقصورة عائلية ذات 7 مقاعد.

وتستمد جيب كوماندر قوتها من محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر، وينتج هذا المحرك قوة تصل إلى 272 حصاناً وعزماً يبلغ 400 نيوتن متر، ويتكامل مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات، ونظام الدفع الرباعي الذي يعزز الثبات والتماسك.

فئة Limited+من جيب كوماندر

تقدم هذه الفئة مزيجاً متوازناً بين الفخامة والعملية، مع عجلات قياس 19 بوصة وتصميم إضاءة LED يمنح حضوراً عصرياً، أما المقصورة مزودة بمقاعد جلدية بتطعيمات قماشية أنيقة، إلى جانب نظام دخول وتشغيل بدون مفتاح لسهولة الاستخدام اليومي.

وعلى مستوى الأمان، تأتي الفئة مجهزة بـ سبع وسائد هوائية بشكل قياسي، بالإضافة إلى باقة أنظمة مساعدة السائق التي تتضمن:

  • نظام تثبيت السرعة المتكيف.
  • التنبيه من الاصطدام مع خاصية الكبح التلقائي.
  • مراقبة النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية.
  • التنبيه عند مغادرة المسار.
  • نظام التعرف على حدود السرعة.
تجهيزات السيارة جيب كوماندر

تضم جيب كوماندر باقة كبيرة من التجهيزات فيما يتعلق بمقصورة القيادة حيث تتضمن:

  • لوحة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة تمنح السائق عرضاً واضحاً للمعلومات، مع شاشة ترفيه مركزية 10.1 بوصة تدعم اتصال Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكياً.
  • منافذ USB موزعة على جميع الصفوف لتلبية احتياجات الشحن لجميع الركاب، إضافةً إلى خيار الشحن اللاسلكي.
  • نظام صوت Harman Kardon المكوّن من 9 مكبرات صوت مع مضخم 450 واط، مدعوم بتقنية Fresh Air التي تقلّل الوزن بنسبة 40% وتضيف نقاءً صوتياً يصل إلى 70%.
جيب كوماندر سيارة جيب كوماندر مواصفات جيب كوماندر

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

الاستعلام عن المخالفات المرورية

بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025.. التردد والموعد والمكان

جانب من الفاعليات

أول رحلة جيولوجية لطلاب علوم القاهرة الأهلية لاستكشاف التربة والصخور

شراكة نقابية جديدة بين عمال مصر وبلدية بكين

عمال مصر والصين.. شراكة نقابية جديدة تُدشّن خمس سنوات من التعاون

جانب من التكريم

حلوان تتصدر فئة الأفضل بقائمة الجامعات صديقة البيئة

بالصور

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد

التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

