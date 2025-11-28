قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم
سفير موسكو بلندن: مصادرة الأصول الروسية في بريطانيا سرقة
دعاء يوم الجمعة للرزق والبركة .. أجمل الأدعية المستجابة
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني في برشلونة
أوروبا تجهز ردودا سيبرانية ومناورات لمواجهة حرب روسيا الهجينة
لو مادفعتش هنقطع الكهرباء.. حقيقة تلك الرسالة
أوكرانيا: لن نوافق على التنازل عن الأراضي لإنهاء الحرب مع روسيا
سببان لنفاد رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع
الأمين العام للتعاون الإسلامي يشيد بالدور الريادي لمصر في دعم العمل المشترك
سوريا.. تبادل إطلاق نار وقصف مدفعي خلال عملية إسرائيلية في ريف دمشق
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
ما أثر الزواج على الذمة المالية للزوجة؟.. الإفتاء توضح
أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر..تويوتا تكشف عن كورولا الشكل الجديد

ماذا تقدم زيكر 001 موديل 2025 .. وكم سعرها في السعودية؟
طرحت زيكر طراز 001 لعام 2025 داخل السوق السعودي بثلاث فئات التجهيزات حيث يبدأ سعرها من 265,500 ريال، ويأتي الطراز الجديد بأداء كهربائي مميز، ومقصورة عصرية، مع باقة من التقنيات المتطورة تشمل عناصر الرفاهية والتحكم وأنظمة الحماية.

5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر
يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم، بين السيدان والهاتشباك والرياضية، إلى جانب تنوع العلامات المقدمة ومنها اليابانية.

تويوتا كورولا الشكل الجديد .. تصميم 2026 يخطف الأنظار | صور
قدمت تويوتا في معرض جوانزو للسيارات نسخة فيس ليفت مطوّرة من الجيل الحالي لكورولا، في خطوة تأتي بعد فترة قصيرة من الكشف عن نموذج اختباري يمهّد للجيل الثالث عشر المرتقب من هذه السيدان الشهيرة. 

5 نسخ فقط.. بيع سيارة Gordon Murray S1 LM برقم لا يصدق
شهدت إحدى قاعات المزادات العلمية ارتفاعاً غير مسبوق في تقييم المركبات الفائقة، حيث اختتمت عملية بيع سيارة Gordon Murray S1 LM بسعر بلغ 20.63 مليون دولار أمريكي.

الكشف عن جيب ريكون الرياضية الجديدة.. محركات كهربائية وتسارع مميز
كشفت جيب عن سيارتها الجديدة ريكون الكهربائية، في خطوة تمثل انتقالًا مهمًا للعلامة الأمريكية المتخصصة في الطرق الوعرة نحو فئة المركبات عديمة الانبعاثات.

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

فيروس ماربورج

أسباب الإصابة بفيروس ماربورج وطرق انتشاره

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز

الثلاثاء المقبل..رئيس نادي بيراميدز أمام النيابة لتزوير قيد الناشئين

أرشيفية

النيابة العامة تعقد حلقة نقاشية حول التوازن بين سلامة المريض وحقوق الأطقم الطبية

حبس

حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

