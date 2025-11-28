أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر..تويوتا تكشف عن كورولا الشكل الجديد

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



ماذا تقدم زيكر 001 موديل 2025 .. وكم سعرها في السعودية؟

طرحت زيكر طراز 001 لعام 2025 داخل السوق السعودي بثلاث فئات التجهيزات حيث يبدأ سعرها من 265,500 ريال، ويأتي الطراز الجديد بأداء كهربائي مميز، ومقصورة عصرية، مع باقة من التقنيات المتطورة تشمل عناصر الرفاهية والتحكم وأنظمة الحماية.

5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم، بين السيدان والهاتشباك والرياضية، إلى جانب تنوع العلامات المقدمة ومنها اليابانية.

تويوتا كورولا الشكل الجديد .. تصميم 2026 يخطف الأنظار | صور

قدمت تويوتا في معرض جوانزو للسيارات نسخة فيس ليفت مطوّرة من الجيل الحالي لكورولا، في خطوة تأتي بعد فترة قصيرة من الكشف عن نموذج اختباري يمهّد للجيل الثالث عشر المرتقب من هذه السيدان الشهيرة.

5 نسخ فقط.. بيع سيارة Gordon Murray S1 LM برقم لا يصدق

شهدت إحدى قاعات المزادات العلمية ارتفاعاً غير مسبوق في تقييم المركبات الفائقة، حيث اختتمت عملية بيع سيارة Gordon Murray S1 LM بسعر بلغ 20.63 مليون دولار أمريكي.

الكشف عن جيب ريكون الرياضية الجديدة.. محركات كهربائية وتسارع مميز

كشفت جيب عن سيارتها الجديدة ريكون الكهربائية، في خطوة تمثل انتقالًا مهمًا للعلامة الأمريكية المتخصصة في الطرق الوعرة نحو فئة المركبات عديمة الانبعاثات.