5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم، بين السيدان والهاتشباك والرياضية، إلى جانب تنوع العلامات المقدمة ومنها اليابانية.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر

سوزوكي ديزاير

تقدم السيارة سوزوكي ديزاير بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 80 حصانًا، و112 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء بتقنية الدفع الأمامي CVT، وبسعر يبلغ 829,900 جنيه.

ميتسوبيشي اكسابندر

زودت ميتسوبيشي اكسابندر بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية 104 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 1,300,000 جنيه إلى 1,475,000 جنيه.

نيسان سنترا

تأتي نيسان سنترا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 899,000 جنيه.

تويوتا كورولا

تعتمد السيارة تويوتا كورولا على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,150,000 جنيه و 1,500,000 جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

تستمد ميتسوبيشي اتراج قوتها من محرك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 76 حصانا، وعزم دوران 100 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم بسعر يبلغ 740,000 جنيه.