دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

تتجه أنظار جماهير فريق الاهلي لمتابعة مباراة الفريق امام الجيش الملكي المغربي مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعات الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز امام شبيبة القبائل الجزائري السبت الماضي بأربعة أهداف لهدف بالقاهرة في الجولة الأولى .

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

يحل الأهلي اليوم الجمعة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويُدير مباراة الليلة، طاقم تحكيم ليبي يقوده أحمد عبد الرزاق الشلماني، ويساعده كل من أحمد محمد منجي مساعدا أول، وباسم سيف الناصر مساعدا ثانيا، بالإضافة إلى الحكم الرابع عبد الواحد حريويدة.

وتضم قائمة الأهلي 22 لاعباً، هم : مصطفى شوبير ومحمد سيحا ، ياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد شكري وأشرف داري وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ، محمد على بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو ومروان عطية ، محمد شريف وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وحمزة عبد الكريم .