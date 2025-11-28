قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنفيذ الغلق الكلي بشارع الهرم لإنشاء محطة مترو المطبعة.. تعرف على البدائل
أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 في مصر
هل يجوز الترديد خلف الأذان المسجل وهل له نفس ثواب أذان المسجد
ترامب يتوعد بوقف دائم للهجرة للولايات المتحدة من دول العالم الثالث
بينهم نساء وأطـفال.. استشهاد 10سوريين في بلدة بيت جن بنيران الاحتلال
جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود بجروح خطيرة في اشتباكات بيت جن بريف دمشق
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
كنوز الأسرة العلوية تتألق في متحف الغردقة… معروضات نادرة تكشف فصولا خفية من تاريخ مصر الحديث
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية
زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب وسط إيران
أبرز مباريات اليوم الجمعة 28-11-2025
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025
رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

الاهلي
ياسمين تيسير

تتجه أنظار جماهير فريق الاهلي لمتابعة مباراة الفريق امام الجيش الملكي المغربي مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعات الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز امام شبيبة القبائل الجزائري السبت الماضي بأربعة أهداف لهدف بالقاهرة في الجولة الأولى .

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

يحل الأهلي اليوم الجمعة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويُدير مباراة الليلة، طاقم تحكيم ليبي يقوده أحمد عبد الرزاق الشلماني، ويساعده كل من أحمد محمد منجي مساعدا أول، وباسم سيف الناصر مساعدا ثانيا، بالإضافة إلى الحكم الرابع عبد الواحد حريويدة.

وتضم قائمة الأهلي 22 لاعباً، هم : مصطفى شوبير ومحمد سيحا ، ياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد شكري وأشرف داري وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ، محمد على بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو ومروان عطية ، محمد شريف وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وحمزة عبد الكريم .

الاهلي دوري ابطال افريقيا الجيش الملكي

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

مترو الأنفاق

امتداد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة إلى شبين القناطر | تفاصيل مهمة

الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة

الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة

انتخابات النواب

بروز المعارضة الوطنية.. موعد إعلان نتائج المرحلة الثانية والنهائية لانتخابات النواب

فيروس ماربورج

يثير القلق عالميًا| فيروس ماربورج يضرب إثيوبيا.. ما طرق العدوى والوقاية؟

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

