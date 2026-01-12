العثور على جثة رضيع داخل جوال بمدينة قنا

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا، على جثة رضيع حديث الولادة داخل جوال ملقى في شارع شرق مدينة قنا.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة رضيع حديث الولادة، داخل جوال ملقى بأحد الشوارع شرق مدينة قنا.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف هوية الرضيع وملابسات الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الرضيع والمتسبب في الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.