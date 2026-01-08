قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العربية اتقلبت | مصرع الدكتور ياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة
التجربة الدنماركية.. ترامب يسعى لإغراء سكان جرينلاند للانفصال
ترامب: إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين
قبل شهر رمضان.. وزير الزراعة يعلن بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن
وزير الزراعة: أزمة منتجي الدواجن انتهت والأسعار مستقرة
نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار
تأكيدا لـ صدى البلد.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع بيراميدز عبد الرحمن جودة
بيان مشترك بشأن الزيارة غير القانونية لمسئول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال
المتظاهرون الإيرانيون يشعلون النيران في الحوزة الدينية بـ فرخشهر | شاهد
زلزال يهز الاحتلال.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم وزير المالية بالسرقة
عاجل.. الأقمار الصناعية ترصد بداية سقوط الأمطار غرباً وتكاثر السحب على أغلب الأنحاء
مصطفى بكري: الرئيس السيسي لا يجلس في مكتبه ويتابع كل صغيرة وكبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030..تعاون علمي ومجتمعي مشترك بين جامعى ومحافظة قنا

جامعة قنا
جامعة قنا
أ ش أ

 عقدت جامعة قنا الاجتماع التحضيري الأول برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة وبحضور وفد ممثل للجامعة ضم الدكتور حمدان سعد نجار رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، والدكتور طارق الكاشف الأستاذ المساعد بالقسم، ووفد ممثل من محافظة قنا ضم المهندس حسام الدين طه حسين مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظة، وهيثم شعبان خلف محلل نظم المعلومات الجغرافية بالوحدة وعضو المكتب الفني للسيد المحافظ


وتناول الاجتماع بلورة الخطوط الرئيسية لخطة التعاون البحثية المشتركة بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تتضمنها الرؤية التنموية لمحافظة قنا ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين محافظة قنا وجامعة قنا ممثلة في قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب.

وتأتي هذه الاجتماعات وتلك المشروعات في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وذلك فى إطار برتوكول التعاون المشترك، والبند الثالث منه والذي ينص على إمكانية توجيه مشروعات التخرج والتكليفات العملية والأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مجال نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وفقا لرؤية مشتركة بين الطرفين.


وفي هذا الصدد ، أعرب الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة عن ترحيبه بالتعاون العلمي والبحثي والمجتمعي مع محافظة قنا الشريك الأبرز للجامعة ، وذلك في إطار ما تقدمه الجامعة من خدمات بحثية ومجتمعية، ووجه بتعاون الفريق الممثل للجامعة والمحافظة معاً في إعداد نظام وخطة عمل متكاملة لتحديد آلية التعامل والتنفيذ في تلك المشروعات بما يضمن تحقيق أهداف الطرفين ويضمن حقوق كل طرف ويسهم بفعالية في تطوير مجتمع الجامعة والمحافظة ويعظم الدور المجتمعي لهما.


ووجه بالتحضير لعقد ورش عمل بحثية للاتفاق على أهداف وتفاصيل المشروعات المقترحة وآلية التنفيذ.
و م م/رأش

الاجتماع نظم المعلومات الجغرافية المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

ترشيحاتنا

الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود مسلم

الوزير هنو يكرّم محمود مسلم في عيد الثقافة الثاني

مصطفى بكري

مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. والجميع يدرك حكمة وذكاء الرئيس السيسي

قضايا الدولة والأكاديمية العسكرية

150 عاما على قضايا الدولة.. توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع الأكاديمية العسكرية

بالصور

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الأم و الجنين

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد