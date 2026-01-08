في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030..تعاون علمي ومجتمعي مشترك بين جامعى ومحافظة قنا

عقدت جامعة قنا الاجتماع التحضيري الأول برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة وبحضور وفد ممثل للجامعة ضم الدكتور حمدان سعد نجار رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، والدكتور طارق الكاشف الأستاذ المساعد بالقسم، ووفد ممثل من محافظة قنا ضم المهندس حسام الدين طه حسين مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظة، وهيثم شعبان خلف محلل نظم المعلومات الجغرافية بالوحدة وعضو المكتب الفني للسيد المحافظ



وتناول الاجتماع بلورة الخطوط الرئيسية لخطة التعاون البحثية المشتركة بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تتضمنها الرؤية التنموية لمحافظة قنا ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين محافظة قنا وجامعة قنا ممثلة في قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب.

وتأتي هذه الاجتماعات وتلك المشروعات في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وذلك فى إطار برتوكول التعاون المشترك، والبند الثالث منه والذي ينص على إمكانية توجيه مشروعات التخرج والتكليفات العملية والأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مجال نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وفقا لرؤية مشتركة بين الطرفين.



وفي هذا الصدد ، أعرب الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة عن ترحيبه بالتعاون العلمي والبحثي والمجتمعي مع محافظة قنا الشريك الأبرز للجامعة ، وذلك في إطار ما تقدمه الجامعة من خدمات بحثية ومجتمعية، ووجه بتعاون الفريق الممثل للجامعة والمحافظة معاً في إعداد نظام وخطة عمل متكاملة لتحديد آلية التعامل والتنفيذ في تلك المشروعات بما يضمن تحقيق أهداف الطرفين ويضمن حقوق كل طرف ويسهم بفعالية في تطوير مجتمع الجامعة والمحافظة ويعظم الدور المجتمعي لهما.



ووجه بالتحضير لعقد ورش عمل بحثية للاتفاق على أهداف وتفاصيل المشروعات المقترحة وآلية التنفيذ.

