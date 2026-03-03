مسلسل سوا سوا الحلقة 15.. موت هدى المفتي.. وخالد كمال يفقد عقله

شهدت الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل “سوا سوا” العديد من الأحداث المأسوية ، وبدأت الحلقة بوفاة أحلام (هدى المفتي) بعد ان انجبت مولدتها مباشرة ودخل زوجها هيما (احمد مالك) فى حالة انهيار فور معرفته الخبر فى مشهد حزين .

ويذهب هيما الى الدكتور فوزي (خالد كمال) ليقتله لأنه يعتقد ان هو السبب فى دمار حياته ولكن يفوجيء بأنه فقد عقله تماما واصيب بالجنون ، ويقرر هيما ان يقتل نفسه ولكنه يتراجع فى اللحظة الأخيرة.

وتنتهي الحلقة بمشهد مؤثر بعد ان ذهب هيما لطفلته الذى اطلق عليها اسم أحلام وينام بجوارها وينهار من البكاء ، وبعد ٥ سنوات يظهر هيما وابنته من داخل المقابر وهم يحتفلوا بالعيد بجانب والدتها ويحكى عنها بشكل مؤثر.

أبطال مسلسل سوا سوا

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من:

خالد كمال ، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، سوسن بدر ، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.

المسلسل من إنتاج صباح إخوان تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.