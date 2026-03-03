سرقة ذهب مريم الجندي تشعل أحداث الحلقة 14 من مسلسل هي كيميا

شهدت الحلقة 14 من مسلسل «هي كيميا» تصاعدًا دراميًا لافتًا، بعدما تعرضت شخصية الفنانة مريم الجندي لسرقة ذهبها، في واقعة قلبت مجرى الأحداث وأدخلت أبطال العمل في سلسلة من المواقف الكوميدية المشوقة.

وخلال الحلقة، تنجح «نبيلة» التي تجسد شخصيتها الفنانة فرح يوسف في التوصل إلى الذهب وذلك في إطار يجمع بين الكوميديا وخفة الظل، وسط تفاعل لافت بين الشخصيات.

المسلسل يواصل تقديم جرعة كوميدية ممزوجة بالغموض، حيث تتشابك العلاقات وتتصاعد المفارقات بشكل طريف، خاصة مع محاولات الأبطال كشف ملابسات السرقة.



ويشارك في بطولة «هي كيميا» إلى جانب دياب ومصطفى غريب كل من مريم الجندي، فرح يوسف، وميشيل ميلاد. العمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج عبدالله أبو الفتوح.

