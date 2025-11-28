للنشر ٥ ونص … نسرين طافش تتألق في أجواء الكريسماس بلندن



استمتعت الفنانة نسرين طافش بأجواء عيد الميلاد هذا العام أثناء تواجدها في العاصمة البريطانية لندن، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة من الصور والفيديوهات التي توثق لحظاتها في شوارع المدينة المزينة بزينة الكريسماس.



وأظهرت الصور والفيديوهات نسرين وهي تتجول بين أضواء وزينة المدينة، وسط أجواء احتفالية مميزة.



وتتميز نسرين طافش بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نسرين طافش، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.