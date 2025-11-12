شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير لها، حيث أطلت بفستان وردي طويل ضيق أبرز رشاقتها وأنوثتها، مزين من منطقة الخصر بحلية على شكل وردة ذهبية، مع كم طويل من جهة وكم على شكل كاب.

تفاصيل إطلالة نسرين طافش وسعرها مبالغ فيه

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

الفستان من توقيع MoonMains وسعره يصل إلى 60 ألف جنيه، بينما نسقت معه حقيبة صغيرة باللون الأبيض بسعر 363 ألف جنيه، ليصل مجموع إطلالتها الفاخرة إلى 423 ألف جنيه.

اكملت نسرين إطلالتها برفع شعرها للأعلى من الأمام، مع قرط ذهبي على شكل وردة وأسورة ذهبية، مما أضاف لمسة أنيقة وعصرية على المظهر العام.

سر عدم ظهور زوج نسرين طافش في الصور والمناسبات

كشفت نسرين طافش خلال لقاء مع ET بالعربي سبب عدم ظهور زوجها في الصور أو المناسبات الفنية، موضحة أنه لا يحب الأضواء والشهرة، ويحرص على الخصوصية، حتى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مغلقة.

وأضافت: العين موجودة بالتأكيد، لكن ليس هذا السبب في إخفائه، هو يفضل الخصوصية ويجعلني أكون أسعد امرأة في العالم.

تجربة الزواج وتأثيرها على حياتها

وتحدثت نسرين عن تجربتها في الزواج، قائلة: الزواج من الشخص المناسب يمنحك سكينة وتركيز أكثر في العمل، العلاقة الصحيحة تعطي طاقة إيجابية لتطوير النفس والاهتمام بالصحة والأسرة، الزواج أحيانًا يكون نعمة وأحيانًا نقمة، لكن مع الشخص المناسب يكون مصدر سعادة حقيقية.

