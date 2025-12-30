أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالفرير من فرنسا

هنأت شاركت الإعلامية أسما إبراهيم متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

تفاصيل إطلالة أسماء إبراهيم..

واثارت أسماء إبراهيم الجدل حول إطلالتها ،من رحلتها في جبال الألب الفرنسية واستمتاعها بأجواء الثلوج.

وتألقت مرتدية كوت فرير باللون الاوف وايت و هو ما جعل إطلالتها مميزة و أنيقة و ملفتة.

وتتميز أسماء إبراهيم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد أسماء إبراهيم أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.