وزارة الإعلام اليمنية: سجلنا نية مبيتة لاستهداف البلاد والحدود السعودية

أكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، أنه تم تسجيل نية مبيتة لاستهداف اليمن وحدود المملكة العربية السعودية ، مشيرا إلى أن قرار الرئيس العليمي بانسحاب القوات الإماراتية من اليمن جاء بعد تسجيل انحرافات.

وشدد المسؤول اليمني في تصريحات له ، على أن بلاده قد تتخذ إجراءات قانونية في حال رفضها الانسحاب.

وقال أيضا : لولا الدعم العسكري والمالي الإماراتي ما تجرأ المجلس الانتقالي الجنوبي على التحرك.

وفي وقت لاحق من اليوم ، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني فرض حظر جوي وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة.

كما أمهل رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي، كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

ومنذ قليل، أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، معربا عن أسفه البالغ للدور الاماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي.

وأعلن في قرار جمهوري حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما، مشيرا إلى أن الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم وفقًا للدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية.

وقال العليمي: اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، وطريق الخلاص يكمن في دولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والشراكة في السلطة والثروة، والسلام، واحترام مبادئ حسن الجوار.

وأضاف العليمي: حرصا من رئاسة الدولة على تغليب الحلول السياسية، وجهت بتشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى من قيادة الدولة والمكونات السياسية لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار

وختم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي: عازمون على حماية المدنيين، وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية.