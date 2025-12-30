قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير من أمطار متفرقة.. الأرصاد تكشف خريطة طقس اليوم
العليمي يعلن حالة الطوارئ في اليمن ويلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للدفء نهارا وأمطار خفيفة ببعض المناطق
اليوم.. النطق بالحكم في قضية اتهام رمضان صبحي و3 آخرين بالتزوير
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-12-2025 والقنوات الناقلة
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-12-2025
اليوم .. امتحان عملي في مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي بـ8 محافظات
بها 100 مواطن.. الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستعمرين بالقدس
من يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد.. الإفتاء تحذره من 5 مصائب فورية
الزمالك يرفض عودته.. كواليس جديدة في أزمة أحمد حمدي مع الأبيض
البرازيل والنرويج.. وديات قوية للفراعنة استعدادًا لكأس العالم 2026
أخبار العالم

العليمي يعلن حالة الطوارئ في اليمن ويلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات

رشاد العليمي
رشاد العليمي
محمود نوفل

أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، معربا عن أسفه البالغ للدور الإماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي.

كما أعلن في قرار جمهوري حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما  ، مشيرا إلى أن الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم وفقًا للدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية.

وقال العليمي:  اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، وطريق الخلاص يكمن في دولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والشراكة في السلطة والثروة، والسلام، واحترام مبادئ حسن الجوار.

وأضاف العليمي: حرصا من رئاسة الدولة على تغليب الحلول السياسية، وجهت بتشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى من قيادة الدولة والمكونات السياسية لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار

وختم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي: عازمون على حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية.

اليمن الإمارات رشاد العليمي حالة الطوارئ المجلس الانتقالي

