جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
تعرف على مكان وموعد جنازة المخرج الراحل داود عبد السيد
أغلى ما عندي.. زوجة داود عبد السيد تودعه بكلمات موجعة
أخبار العالم

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعو "الانتقالي" للانسحاب من حضرموت

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي
محمد على

صرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، اليوم السبت، بأن “تحالف دعم الشرعية استجاب لطلبنا باتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في الجنوب”.

وطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المجلس الانتقالي إلى الاستجابة الفورية لجهود السعودية والإمارات، داعيًا المجلس كذلك إلى الانسحاب من حضرموت والمهرة وتسليم المعسكرات.

كما دعا وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إلى الاستجابة لجهود الوساطة لإنهاء التصعيد.

قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد: إن "القضية الجنوبية في اليمن ينبغي حلها من خلال التوافق".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه سيتم التعامل مع التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد بهدف حماية المدنيين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وطالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي بـ "الاستجابة والخروج من المعسكرات، وتسليمها لقوات درع الوطن".

وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن "عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي ارتكبت انتهاكات إنسانية جسيمة ومروعة بحضرموت"، مؤكدًا أنه سيتعامل مع أي تحركات عسكرية تهدد خفض التصعيد، حمايةً للمدنيين.

أضاف أن "خفض التصعيد يشمل تمكين السلطة المحلية بحضرموت من ممارسة المسؤوليات".

رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي دعم الشرعية المدنيين السعودية الإمارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي اليوم السبت

