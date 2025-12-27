رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعو "الانتقالي" للانسحاب من حضرموت

صرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، اليوم السبت، بأن “تحالف دعم الشرعية استجاب لطلبنا باتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في الجنوب”.

وطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المجلس الانتقالي إلى الاستجابة الفورية لجهود السعودية والإمارات، داعيًا المجلس كذلك إلى الانسحاب من حضرموت والمهرة وتسليم المعسكرات.

كما دعا وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إلى الاستجابة لجهود الوساطة لإنهاء التصعيد.

قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد: إن "القضية الجنوبية في اليمن ينبغي حلها من خلال التوافق".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه سيتم التعامل مع التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد بهدف حماية المدنيين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وطالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي بـ "الاستجابة والخروج من المعسكرات، وتسليمها لقوات درع الوطن".

وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن "عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي ارتكبت انتهاكات إنسانية جسيمة ومروعة بحضرموت"، مؤكدًا أنه سيتعامل مع أي تحركات عسكرية تهدد خفض التصعيد، حمايةً للمدنيين.

أضاف أن "خفض التصعيد يشمل تمكين السلطة المحلية بحضرموت من ممارسة المسؤوليات".