مصر أمام أنجولا.. هل يواصل الفراعنة الزحف نحو النجمة الثامنة؟
بسبب أحد الحاجزين.. وزير الإسكان يغير مسار جولته ويتفقد "سكن مصر "
ضعف المياه في بعض قرى بني سويف.. اعرف المواعيد والأماكن
وزير التعليم العالي والمحافظ يفتتحان مشروعات جديدة بجامعة بورسعيد
وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
أخبار العالم

زيلينسكي : مشاورات مع قادة أوروبا وكندا قبل لقاء ترامب

زيلينسكي
زيلينسكي
محمد على

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت، أثناء توجهه إلى الولايات المتحدة، إنه سيتحدث عبر الفيديو مع قادة الاتحاد الأوروبي خلال توقفه في كندا قبل لقاء الرئيس دونالد ترامب.

قال زيلينسكي للصحفيين: "نحن الآن على متن رحلة جوية إلى فلوريدا بالولايات المتحدة. وفي طريقنا، سنتوقف في كندا. وسألتقي برئيس الوزراء الكندي، مارك كارني. ونخطط معاً للتحدث عبر الإنترنت مع القادة الأوروبيين".

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي بترامب في فلوريدا يوم الأحد المقبل، وقال للصحفيين إنه سيحضر معه إطار عمل جديد للسلام مكونا من 20 نقطة. ويتضمن هذا الإطار مقترحا لمنطقة منزوعة السلاح، ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على الضمانات الأمنية الأمريكية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي فلوريدا الأوروبيين

