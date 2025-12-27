زيلينسكي : مشاورات مع قادة أوروبا وكندا قبل لقاء ترامب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت، أثناء توجهه إلى الولايات المتحدة، إنه سيتحدث عبر الفيديو مع قادة الاتحاد الأوروبي خلال توقفه في كندا قبل لقاء الرئيس دونالد ترامب.

قال زيلينسكي للصحفيين: "نحن الآن على متن رحلة جوية إلى فلوريدا بالولايات المتحدة. وفي طريقنا، سنتوقف في كندا. وسألتقي برئيس الوزراء الكندي، مارك كارني. ونخطط معاً للتحدث عبر الإنترنت مع القادة الأوروبيين".

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي بترامب في فلوريدا يوم الأحد المقبل، وقال للصحفيين إنه سيحضر معه إطار عمل جديد للسلام مكونا من 20 نقطة. ويتضمن هذا الإطار مقترحا لمنطقة منزوعة السلاح، ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على الضمانات الأمنية الأمريكية.