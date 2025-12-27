شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين

ألغت شركات الطيران في الولايات المتحدة أو أجلت ، آلاف الرحلات، بسبب العاصفة الشتوية "ديفين" خلال ذروة حركة السفر في موسم العطلات، بينما قامت بعض الولايات بتقييد حركة المرور التجارية على الطرق تحسبًا لتساقط الثلوج.



وأشار الموقع إلى أنه تم إلغاء 1802 رحلة وتأجيل 22349 رحلة أمس، وفقا لوكالة أنباء "بلومبيرج".



وأصدرت خدمة الأرصاد الوطنية تحذيرات من العاصفة الشتوية "ديفين"، محذرة من أنها "ستتسبب في ظروف سفر خطرة من منطقة البحيرات الكبرى وصولاً إلى شمال منطقة منتصف الأطلسي وجنوب نيو إنجلاند اليوم وحتى صباح اليوم.

