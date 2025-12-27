عمل جبان.. البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي بمدينة حمص السورية

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص في الجمهورية العربية السورية، والذي وقع أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى من المدنيين الأبرياء.

وأكد البرلمان العربي تضامنه مع الجمهورية العربية السورية في هذا المصاب، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أكد البرلمان العربي رفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب، مشددًا على أن استهداف دور العبادة عمل إرهابي جبان ترفضه جميع الأديان والقوانين والأعراف.

https://youtu.be/30Ui9nkdK0U