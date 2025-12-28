اليمن.. الأمم المتحدة تحذر من انفجار الأوضاع في حضرموت وتدعو للتهدئة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من مخاطر تصاعد التوتر في محافظة حضرموت شرقي اليمن، مجددا دعوته لكافة أطراف الصراع إلى ضبط النفس والعمل الجاد على خفض التصعيد، في ظل تطورات ميدانية متسارعة تشهدها المنطقة.

وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرغ، إن المبعوث يتابع عن كثب المستجدات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة، معرباً عن قلق الأمم المتحدة إزاء أي خطوات من شأنها تعقيد المشهد وتهديد الاستقرار المحلي والإقليمي.

وشدد جروندبرغ على أهمية مواصلة جهود الوساطة الإقليمية، مؤكداً استمراره في التواصل والانخراط مع مختلف الأطراف اليمنية والإقليمية، دعماً لمساعي خفض التوتر وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق عملية سياسية شاملة تنهي النزاع المستمر في البلاد.

وأكد البيان تجديد دعوة الأمم المتحدة إلى الحوار وتجنب الإجراءات التصعيدية، محذراً من أن أي تحركات عسكرية إضافية قد تؤدي إلى توسيع دائرة المواجهة وتقويض فرص السلام.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه محافظتا حضرموت والمهرة تصعيداً عسكرياً متواصلاً من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، بالتزامن مع تحركات إقليمية ودولية تهدف إلى احتواء التوتر ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.

وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن استعدادها للتعامل بحزم مع أي تحركات عسكرية تتعارض مع جهود التهدئة في محافظة حضرموت، استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين ومنع أي انتهاكات قد تطالهم.