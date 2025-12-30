نظر محاكمة 32 متهمًا بقضية «خلية الهرم».. بعد قليل

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، جلسة محاكمة 32 متهما، 69091 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمعروفة بخلية الهرم الجديدة.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.



وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 25 يوليو 2023، بمحافظات القاهرة والجيزة واخريات، تولى المتهم الأول قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.





