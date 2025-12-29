بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة منتخب مصر وأنجولا، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب أدرار، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط وتأكد صعوده إلى دور الـ 16 من منافسات البطولة، بعد انتصارين على زيمبابوي وجنوب إفريقيا، بينما يمتلك منتخب أنجولا نقطتين في رصيده.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات.

ترتيب مجموعة مصر في أمم إفريقيا

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، وتأكد صعوده إلى دور الـ 16 من منافسات البطولة.

فيما يحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني بـ 6 نقاط، بينما يحتل منتخب أنجولا المركز الثالث بنقطتين وزيمبابوي المركز الرابع بنطقة وحيدة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق الفوز في الجولة الأولى على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الثانية نجح الفراعنة في الفوز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وكان منتخب مصر أول من حسم تأهله إلى ثُمن النهائي متصدرًا عن المجموعة الثانية، تلاه كلًا من نيجيريا والجزائر بعد مرور جولتين فقط.

من سيواجه مصر في دور الـ 16؟

ينتظر منتخب مصر، مواجهة أحد المنتخبات التي ستتأهل ضمن الرباعي الأفضل ممن استقروا بالمركز الثالث خلال دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وبالنظر إلى جدول الترتيب الحالي، قبل مواجهات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا؛ فإن الرباعي الأكثر حصدًا للنقاط في البطولة بعد نهاية الأسبوع الثاني، هم زامبيا (المجموعة الأولى)، بنين (المجموعة الرابعة)، السودان (المجموعة الخامسة)، موزمبيق (المجموعة السادسة).

ويضعنا تأهل الفرق المتواجدة- نظرًا للترتيب الحالي- أصحاب المركز الثالث الأكثر حصدًا للنقاط حتى الآن في المجموعات الأولى والرابعة والخامسة والسادسة، أمام سيناريو واحد.

كما أن تأهل أصحاب المركز الثالث من المجموعات “الأولى والرابعة والخامسة والسادسة”، سيضع متصدر المجموعة الثانية (مصر) في مواجهة مع ثالث المجموعة الأولى بدور الـ 16.

ووفقًا للترتيب الحالي؛ فإن منتخب مصر سيواجه نظيره زامبيا المتواجد في المركز الثالث بالمجموعة الأولى.