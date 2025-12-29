قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليس هناك دخان بلا نار.. ترامب يوجه تهديدا صريحا لإيران
من الصندوق إلى القرار الجمهوري.. الخطوات الأخيرة لتشكيل برلمان 2026
نتنياهو: عقدت اجتماعا مثمرا مع ترامب في منتجع مارالاجو
مندوب الصومال بمجلس الأمن: نرفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال وتهجير الفلسطينيين
تحذير من شبورة كثيفة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف خريطة طقس الغد
عائلة آخر رهينة إسرائيلية في غزة تطالب بعدم المضي في خطة ترامب للسلام
محمود العسيلي: بعمل زي كريستيانو رونالدو.. وعمرو دياب بيشجعني جدا
مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة يرفض الاعتراف بأرض الصومال
فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره
فضل قيام الليل.. 4 كنوز لا تفوت أجرها في شهر رجب
بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟
جيرونا يستهدف التعاقد مع حارس برشلونة.. تفاصيل
أصل الحكاية

بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة منتخب مصر وأنجولا، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب أدرار، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط وتأكد صعوده إلى دور الـ 16 من منافسات البطولة، بعد انتصارين على زيمبابوي وجنوب إفريقيا، بينما يمتلك منتخب أنجولا نقطتين في رصيده.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات.

ترتيب مجموعة مصر في أمم إفريقيا

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، وتأكد صعوده إلى دور الـ 16 من منافسات البطولة.

فيما يحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني بـ 6 نقاط، بينما يحتل منتخب أنجولا المركز الثالث بنقطتين وزيمبابوي المركز الرابع بنطقة وحيدة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق الفوز في الجولة الأولى على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الثانية نجح الفراعنة في الفوز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وكان منتخب مصر أول من حسم تأهله إلى ثُمن النهائي متصدرًا عن المجموعة الثانية، تلاه كلًا من نيجيريا والجزائر بعد مرور جولتين فقط.

من سيواجه مصر في دور الـ 16؟

ينتظر منتخب مصر، مواجهة أحد المنتخبات التي ستتأهل ضمن الرباعي الأفضل ممن استقروا بالمركز الثالث خلال دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وبالنظر إلى جدول الترتيب الحالي، قبل مواجهات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا؛ فإن الرباعي الأكثر حصدًا للنقاط في البطولة بعد نهاية الأسبوع الثاني، هم زامبيا (المجموعة الأولى)، بنين (المجموعة الرابعة)، السودان (المجموعة الخامسة)، موزمبيق (المجموعة السادسة).

ويضعنا تأهل الفرق المتواجدة- نظرًا للترتيب الحالي- أصحاب المركز الثالث الأكثر حصدًا للنقاط حتى الآن في المجموعات الأولى والرابعة والخامسة والسادسة، أمام سيناريو واحد.

كما أن تأهل أصحاب المركز الثالث من المجموعات “الأولى والرابعة والخامسة والسادسة”، سيضع متصدر المجموعة الثانية (مصر) في مواجهة مع ثالث المجموعة الأولى بدور الـ 16.

ووفقًا للترتيب الحالي؛ فإن منتخب مصر سيواجه نظيره زامبيا المتواجد في المركز الثالث بالمجموعة الأولى.

منتخب مصر مباراة مصر وأنجولا ترتيب مجموعة مصر منافس مصر في ربع نهائي أمم افريقيا كأس أمم أفريقيا

