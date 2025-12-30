قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يطلع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا على جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة
موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس اليوم الثلاثاء| فيديو
من مصر وسوريا والعراق.. مصرع أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2025
وصول رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة للنطق بالحكم في قضية التزوير
قافلة المساعدات الـ105 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
وزارة الإعلام اليمنية: سجلنا نية مبيتة لاستهداف البلاد والحدود السعودية
ننشر خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026
السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن
نظر محاكمة 32 متهمًا بقضية «خلية الهرم».. بعد قليل
أخبار البلد

ننشر خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026

عبدالصمد ماهر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الخطة ترتكز على محاور رئيسية تشمل الوقاية، والخدمات الإسعافية، والرعاية الحرجة والعاجلة، والتوعية الصحية، إلى جانب تشكيل غرفة متابعة مركزية تضم قطاعات الوزارة المختلفة، إلى جانب غرف متابعة في مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.

رفع درجة الاستعداد في المستشفيات العامة والمركزية

وأضاف «عبدالغفار» إن الوزارة رفعت درجة الاستعداد في المستشفيات العامة والمركزية، مع التأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تم إمداد القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة بمخزون إضافي، وتوزيعها قرب الكنائس والمنتزهات والحدائق العامة، مع دعم خاص للمناطق النائية ومحافظات الصعيد.

وتابع أن هيئة الإسعاف المصرية رفعت درجة الاستعداد، مع تمركز 2212 سيارة إسعاف في محيط الحدائق والمنتزهات ودور العبادة والطرق السريعة والمحاور الرئيسية، إضافة إلى 11 لانشًا نهريًا وبحريًا، كما تم تفعيل غرفة إدارة الأزمات المركزية على مدار الساعة لمتابعة الأحداث ورفع التقارير، مع التنسيق المباشر مع غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، والربط اللاسلكي مع النجدة والدفاع المدني ومديريات الصحة.

وأكد «عبدالغفار» استمرار تقديم الخدمات الوقائية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنافذ الحدودية، وضمان أمن وسلامة الغذاء، ومكافحة ناقلات الأمراض، والإشراف على التجمعات، كما تم توفير مخزون استراتيجي من الطعوم والأمصال في المديريات والمستشفيات، ورفع الاستعداد في الغرف الوقائية لتلقي البلاغات على مدار الساعة، مع متابعة الوضع الوبائي العالمي والتنسيق مع مراكز السموم للكشف المبكر عن حالات التسمم الغذائي.

وقال إن الوزارة رفعت درجة الاستعداد لضمان تطبيق التدابير الصحية وتوفير أدوية الطوارئ والطعوم، بينما تم تشكيل فرق مشتركة من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية والمديريات المحلية لتكثيف الرقابة.

أكد المتحدث الرسمي على توافر خدمات الطوارئ الصحية واستقبال الاستشارات الطبية الخاصة بالسموم عبر الخط الساخن 137.

