الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مطران الكنيسة اللاتينية يترأس احتفالات عيد الميلاد بكاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية

قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد
ميرنا رزق

ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية سانت كاترين، بالإسكندرية.

قداس عيد الميلاد 

شارك في الصلاة الأب نبيل عزيز، رئيس الدير، والأب ميلاد رزق، راعي الكاتدرائية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وأبناء مختلف الكنائس.

وحضر لتقديم التهنئة بالعيد أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية، في مشهد يعكس روح المحبة، والتعايش المشترك التي تميّز المجتمع المصري.

وفي السياق ذاته، احتفل المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بقداس عيد الميلاد المجيد، ببازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة، حيث شارك في الصلاة الأب بولان، والأب وبافيل، راعيا البازيليك.

وشكر المونسينيور أنطوان توفيق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أناب عن سيادته السيد اللواء حسام حنفي، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، كما شكر أيضًا سيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي أناب عن سيادته السيد العميد أحمد جعفر، للتهنئة بالعيد.

واستقبل نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر أيضًا عدد من النواب، وممثلي الأحزاب السياسية، الذين قدموا التهاني بهذه المناسبة المباركة.

وتأتي هذه الاحتفالات تأكيدًا على قيم السلام، والمحبة التي يحملها عيد الميلاد المجيد، وعلى عمق الروابط الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد في أجواء من الاحترام، والتآخي.

المطران كلاوديو لوراتي الكنيسة الكنيسة اللاتينية بمصر قداس عيد الميلاد عيد الميلاد السيسي

