رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقي شيوخ الكنائس بمحافظة المنيا | صور

قام الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بجولة رعوية بمحافظة المنيا، التقى خلالها شيوخ الكنائس الإنجيلية، في إطار تعزيز التواصل مع القيادات الكنسية ودعم جهود الخدمة الرعوية.

شارك في الجلسة القس موسى إقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس صموئيل عادل، رئيس المجلس الرعوي والكرازية، والشيخ وحيد زغلول، رئيس مجلس شؤون الشيوخ، والقس رزق الله نوح، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس عماد بطرس، رئيس مجمع المنيا المشيخي، والقس عصام عطية، رئيس مجلس كلية اللاهوت الإنجيلية،والقس أمير صادق رئيس الإدارة المالية،إلى جانب عدد من قيادات الكنائس الإنجيلية من قسوس وشبوخ.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته الكبيرة بلقاء شيوخ الكنائس، مؤكدًا اعتزازه العميق بدورهم المحوري في الخدمة، باعتبارهم ركيزة أساسية في العمل الكنسي، وخدام فاعلين في دعم العمل الرعوي وتعزيز رسالة الكنيسة الروحية والمجتمعية.

كما تخلل اللقاء حوار مفتوح ومناقشات حول شؤون الشيوخ، إلى جانب مناقشة عدد من قضايا الخدمة وشؤون القسوس، حيث تطرقت الجلسة إلى أهمية الاستثمار الأمثل في طاقات الشيوخ وتعزيز دورهم في دعم الكنائس وخدمات المجتمع.