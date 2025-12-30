قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق، تعد كعكة الشوكولاتة من أكثر الحلويات شهرةً بين الكبار والصغار، لكنها غالبًا ما تتطلب وقتًا طويلًا وخبرة في الفرن.

إذا كنت تبحثين عن طريقة سريعة ولذيذة، نقدم لك طريقة عمل كعكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق، بمكونات متوفرة وسهلة التحضير، مع الحفاظ على مذاق غني ورائع، للشيف سارة الحافظ.

المكونات لعمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

  • 1 كوب بسكويت مطحون
  • ½ كوب زبدة مذابة
  • ¼ كوب سكر اختياري حسب الرغبة
  • 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام
  • ½ كوب حليب
  • 1 ملعقة صغيرة فانيليا
  • رشة ملح
  • شوكولاتة مبشورة أو رشة كاكاو للتزيين

طريقة التحضير خطوة بخطوة

  • تحضير القاعدة: في وعاء عميق، اخلطي البسكويت المطحون مع الزبدة المذابة جيدًا حتى تحصلي على خليط متماسك يشبه الرمل الرطب.
  • إضافة المكونات الجافة: أضيفي السكر، الكاكاو، ورشة الملح، وامزجيهم مع البسكويت جيدًا لتوزيع النكهات.
  • إضافة الحليب والفانيليا: صبي الحليب والفانيليا تدريجيًا وقلبي حتى يصبح الخليط متماسكًا ولينًا، لكن ليس سائلاً جدًا.
  • تشكيل الكعكة: ضعي الخليط في قالب صغير أو أكواب تقديم، اضغطي قليلاً بالملعقة لتثبيت القاعدة.
  • التزيين والتقديم: رشي الشوكولاتة المبشورة أو الكاكاو على الوجه، ويمكن تقديم الكعكة مباشرة أو وضعها في الثلاجة لمدة 5 دقائق لتصبح أكثر تماسكًا.

نصائح لجعل الكعكة مثالية

  • استخدمي بسكويت أي نوع متوفر لديك.
  • يمكن استبدال السكر بالعسل أو المحليات الطبيعية.
  • لإضافة لمسة فاخرة، يمكن وضع طبقة من الكريمة المخفوقة أو قطع الشوكولاتة على الوجه.
طريقة عمل كعكة كعكة الشوكولاتة طريقة عمل كعكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق طريقة التحضير خطوة بخطوة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

