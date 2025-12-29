صوص اقتصادي.. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الشتوية

يرتبط فصل الشتاء بالكثير من الأكلات والحلوى الشتوية اللذيذة التي تساعد على التدفئة في ليالي البرد، وأكثر الوصفات الشتوية التي يفضلها الجميع في هذه الأجواء هي كيكة الشيكولاتة بالصوص الاقتصادي سهل التحضير، حيث أصبحت هذه الوصفة تريند السوشيال ميديا ويتهافت الجميع على تحضير كيكة الشيكولاتة بالمقادير والصوص بطعم لا يقاوم .

إليكي طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بصوص اقتصادي سهل التحضير وبطريقتين مختلفتين حتى تختاري الأنسب لك في ليالي البرد ..

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بالصوص بالمقادير

مكونات كيكة الشيكولاتة

كوب ونصف من الدقيق المنخول

نصف كوب من الكاكاو الخام

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت النباتي

كوب من الحليب الدافئ

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

رشة ملح بسيطة

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، وادهني قالب الكيك بالقليل من الزبدة ورشي عليه الدقيق لمنع الالتصاق.

في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط كريميًا وهشًا، ثم أضيفي الزيت والحليب تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع الكاكاو والبيكنج بودر وبيكربونات الصودا والملح أضيفي الخليط الجاف تدريجيًا إلى الخليط السائل وقلبي حتى تتجانس المكونات.

صبي المزيج في القالب، ثم أدخليه الفرن لمدة 30 إلى 35 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا من منتصف الكيكة.

اتركي الكيكة لتبرد تمامًا قبل تزيينها، ويمكنك إضافة طبقة من صوص الشوكولاتة أو رشة سكر بودرة

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بالصوص

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة في الخلاط

في الخلاط ضيقي نصف كوب كاكاو خام مع كوب إلا ربع سكر مع كوب إلا ربع زيت وكوب حليب اخفقي جيداً حتى تحصلي على صوص شيكولاتة ثقيل القوام خذي من خليط الشيكولاتة كوب واتركيه جانباً واتركي الباقي بالخلاط لاستكمال الكيك ضيفي للخليط 2 بيضة ورشة فانيليا واضربي المكونات معاً انخلي كوب ونصف من الدقيق ومعهم ملعقة كبيرة بيكنج باودر ضيفي خليط الشيكولاتة السائل إلى الدقيق وقلبي من تحت لفوق ضعي الخليط في صنية مدهونة زيت أو زبدة ادخليها فرن ساخن على درجة حرارة 180 بعد مرور 25 دقيقة اختبري الكيك بعود خشب من منتصف الكيك للتأكد من نضجها بعد أن تنضج الكيك قومي بتسقيتها بنصف كوب حليب حتى تصبح طرية ثم ضيفي عليها صوص الشيكولاتة وقطعيها وقدميها ساخنة .

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الهشة

طريقة عمل صوص الشيكولاتة الاقتصادي

مقادير صوص الشيكولاتة الاقتصادي

ملعقة نشا كبيرة

2 ملعقة كاكاو خام

كوب ونصف لبن

نصف كوب سكر

ملعقة زبدة

طريقة صوص الشيكولاتة الاقتصادي

على البارد ضيفي الحليب ومعه السكر والنشا والكاكاو وقلبيهم جيداً حتى تتجانس المكونات

ثم ارفعي الخليط على نار هادئة حتى يتماسك قليلاً ثم ضيفي مكعب زبدة للحصول على لمعة وكثافة .

طريقة عمل صوص الشيكولاتة



صوص الشوكولاتة بالكاكاو والنشا

2 كوب حليب أو ماء

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام غير محلى

3 ملاعق كبيرة سكر (حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة نشا

ملعقة صغيرة زبدة (اختياري)

رشة فانيليا (اختياري)



طريقة التحضير: