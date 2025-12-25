وفري فلوسك.. طريقة عمل القشطوطة في البيت

تبحث النساء عن طريقة عمل القشطوطة في البيت خاصة وهي متصدرة مواقع التواصل الإجتماعي وتعتبر الوصفة الأكثر شهرة حالياً، ومعروفة بـ كيكة الترليتشا، أو كيكة الحليب التركية ، ورغم أن الكثير يدفعون مبلغ في شرائها جاهزة لكن يمكنك تعلم طريقة عمل القشطوطة في البيت وبمكونات سهلة وبسيطة وبتكلفة أقل بكثير من القشطوطة الجاهزة.

طريقة عمل القشطوطة في البيت

مقادير القشطوطة

مكونات الكيك:

-كوب من الدقيق.

-3 بيضات.

-كيس بيكنج باودر.

-رشة ملح صغيرة.

-ملعقة صغيرة من الفانيليا.

-5 ملاعق من السكر الناعم.

مكونات الكريمة:

-5 ملاعق من الكريم شانتيه الخام.

-كوب من الحليب المثلج.

-ملعقتان سكر بودرة.

مكونات الكراميل:

-كوب واحد من السكر.

-ملعقة واحدة من الزبدة.

-ملعقتان صغيرتان من النشا.

-نصف كوب من اللبن الحليب.

طريقة عمل القشطوطة

خطوات عمل القشطوطة في البيت

-ضع في وعاء مناسب البيض واحدة تلو الأخرى وباستخدام المضرب الكهربائي يتم الخفق جيدًا حتى يتضاعف حجم البيض، وبعد ذلك يتم إضافة السكر والفانيليا.

-قم بخفق السكر حتى يذوب ويصبح خليط ذو قوام كثيف، بعد ذلك يتم إضافة الدقيق المضاف إليه البيكنج باودر، ورشة الملح.

-يتم خلط المكونات جيدًا حتى تتكون خليط الكيكة.

-ضع في قالب مستطيل الشكل، قطرات من الزيت، ثم رشه بالدقيق، بعد ذلك يتم وضع خليط الكيكة وقم بإدخالها الفرن حتى تنضج، ثم اتركها جانبًا.

-يتم تحضير كوب من اللبن الحليب يضاف إليه ملعقتين من السكر وبعد ذلك تسقى الكيكة بهذا الخليط وتترك جانبًا.

-يتم تحضير الكريم شانتيه من خلال، خلط الكريم الخام مع اللبن المثلج والسكر، ثم يتم الخلط جيدًا باستخدام المضرب للحصول على القوام المناسب، وبعد ذلك يتم إيضافتها على الكيك.

-في وعاء مناسب يتم وضع السكر على النار.

-يترك السكر حتى يذوب تمامًا ويصبح ذات لون ذهبي غامق.

-بعد ذلك يضاف إليه الزبدة والحليب والنشا، ويتم التقليب حتى الحصول على صوص الكراميل الكريمي.

-يتم تزين الكيكة بهذا الصوص وتقدم باردة.

طريقة عمل القشطوطة بالمانجة

ما هي مقادير عمل القشطوطة؟

ربع كيلو دقيق اسبونج

3 بيضات

فانيليا

ملعقة كبيرة خل

ربع كوب ماء

نصف كوب لبن مكثف اختياري

كوب كبير عصير مانجو

كوب كريمة خفق

مانجو مكعبات أو شرائح

2 ملعقة جيلي تلميع

قشطوطة بالمانجو

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا