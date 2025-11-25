قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

3 وصفات مضمونة .. طريقة عمل الكيكة

طريقة عمل الكيكة العادية
طريقة عمل الكيكة العادية
رشا عوني

طريقة عمل الكيكة من أكثر الوصفات المطلوبة والتي تبحث عنها النساء رغم أن تحضير الكيكة العادية يبدو أمر سهلاً لكن هناك سر واحد يجعلك تحصلين على كيكة هشة ومرتفعة من أول مرة . 

طريقة عمل الكيكة العادية 

مقادير الكيكة العادية 

٣ بيضات 

كيس فانيليا 

نصف كوب سكر 

كوب حليب ساخن 

رشة ملح

ملعقة صغيرة خل

٣ كوب دقيق 

كيس كيك شيف 

طريقة عمل الكيكة العادية

طريقة عمل الكيكة العادية

١- في الخلاء ضيفي البيض والفانيليا والسكر و اخفقي حتي يصبح اللون فاتح وكريمي.

٢- ضيفي الزيت ونقطتين خل واستمري بالخفق.

٣- في طبق عميق انخلي الدقيق و ضيفي عليه كيس كيك شيف و ملعقة نشا وذرة ملح و قلبيهم جيدا.

٤- ضيفي الخليط السائل من الخلاط على الدقيق. 

٥- ضيفي كوب من الحليب الساخن على الخليط مباشرة وقلبيه جيدا حتى تحصلي على خليط كيك متجانس. 

٦- صبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت واخرجي منها فقاعات الهواء بواسطة خلة. 

٧- ادخلي الكيك فرن ساخن على درجة ١٨٠ واتركيها لمدة ٣٠ دقيقة ثم اختبريها بالخلة من المنتصف حتي تتأكدي من نضجها.

طريقة عمل الكيكة الأسفنجية 

 

مقادير الكيكة الأسفنجية 

  • ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول

  • كوب من السكر الناعم
  • نصف كوب من الحليب
  • نصف كوب من الزيت النباتي
  • ملعقة كبيرة من البيكنج بودر
  • ملعقة صغيرة من الفانيليا
طريقة عمل الكيكة الأسفنجية 

خطوات عمل الكيك الإسفنجية: 

  • في البداية نشغّل الفرن على درجة حرارة مئة وثمانين لتسخينه ثم نحضر وعاء عميق ونضع فيه البيض مع الفانيليا.
  • ونخفق بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام فاتحا ثم نضيف السكر تدريجيا حتى نحصل على خليط كريمي.
  • بعد ذلك نضيف الزيت والحليب ونستمر في الخفق ثم نخلط الدقيق مع البيكنج بودر ونضيفهما إلى الخليط السابق، بالتدريج مع التقليب برفق حتى نحافظ على الهواء داخل المزيج لأن ذلك هو سر الكيكة الهشة.
  • نسكب الخليط في قالب مدهون بالزبدة والدقيق وندخله الفرن لمدة ثلاثين إلى أربعين دقيقة حتى تنضج الكيكة.

طريقة عمل كيكة التايجر 

مقادير كيكة التايجر 


3 كوب دقيق

 رشة ملح

باكو بيكنج بودر

 1 و1/2 كوب سكر

1 و1/2 كوب لبن

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب زيت

 4 بيضة

ملعقة كبيرة كاكاو

كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر 


في بولة متوسطة اخلطى البيض والسكر واللبن والفانيليا والزيت 
ضيفي الدقيق والبيكنج بودر والملح.


ضعي اللبن على خليط الدقيق وقلبيه جيدا خذي ¼ كمية خليط الكيك وتخلط مع الكاكاو.


فى قالب مدهون سمنة رشي القليل من الدقيق ثم ضعي خليط الكيك السادة مع خليط الكيك بالكاكاو ويقلب كل الخليط قليلاً.


ضعى الكيك التايجر فى الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج .

طريقة عمل الكيكة مقادير الكيكة المظبوطة مقادير الكيك الناجح مقادير عمل الكيكة في الخلاط طريقة عمل الكيك الإسفنجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ترشيحاتنا

تصويت المواطنين

على أنغام الأغاني الوطنية .. الشباب بالطوابير أمام لجان وسط البلد بانتخابات مجلس النواب

توافد كثيف للناخبين في آخر ساعة قبل غلق لجان دار السلام

توافد كثيف للناخبين في آخر ساعة قبل غلق لجان دار السلام

لجان الانتخابية

طوابير كثيفة من الشباب أمام لجان قصر النيل قبل إغلاق باب الاقتراع

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد