3 وصفات مضمونة .. طريقة عمل الكيكة

طريقة عمل الكيكة من أكثر الوصفات المطلوبة والتي تبحث عنها النساء رغم أن تحضير الكيكة العادية يبدو أمر سهلاً لكن هناك سر واحد يجعلك تحصلين على كيكة هشة ومرتفعة من أول مرة .

طريقة عمل الكيكة العادية

مقادير الكيكة العادية

٣ بيضات

كيس فانيليا

نصف كوب سكر

كوب حليب ساخن

رشة ملح

ملعقة صغيرة خل

٣ كوب دقيق

كيس كيك شيف

١- في الخلاء ضيفي البيض والفانيليا والسكر و اخفقي حتي يصبح اللون فاتح وكريمي.

٢- ضيفي الزيت ونقطتين خل واستمري بالخفق.

٣- في طبق عميق انخلي الدقيق و ضيفي عليه كيس كيك شيف و ملعقة نشا وذرة ملح و قلبيهم جيدا.

٤- ضيفي الخليط السائل من الخلاط على الدقيق.

٥- ضيفي كوب من الحليب الساخن على الخليط مباشرة وقلبيه جيدا حتى تحصلي على خليط كيك متجانس.

٦- صبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت واخرجي منها فقاعات الهواء بواسطة خلة.

٧- ادخلي الكيك فرن ساخن على درجة ١٨٠ واتركيها لمدة ٣٠ دقيقة ثم اختبريها بالخلة من المنتصف حتي تتأكدي من نضجها.

طريقة عمل الكيكة الأسفنجية

مقادير الكيكة الأسفنجية

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول

كوب من السكر الناعم

نصف كوب من الحليب

نصف كوب من الزيت النباتي

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة عمل الكيكة الأسفنجية

خطوات عمل الكيك الإسفنجية:

في البداية نشغّل الفرن على درجة حرارة مئة وثمانين لتسخينه ثم نحضر وعاء عميق ونضع فيه البيض مع الفانيليا.

ونخفق بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام فاتحا ثم نضيف السكر تدريجيا حتى نحصل على خليط كريمي.

بعد ذلك نضيف الزيت والحليب ونستمر في الخفق ثم نخلط الدقيق مع البيكنج بودر ونضيفهما إلى الخليط السابق، بالتدريج مع التقليب برفق حتى نحافظ على الهواء داخل المزيج لأن ذلك هو سر الكيكة الهشة.

نسكب الخليط في قالب مدهون بالزبدة والدقيق وندخله الفرن لمدة ثلاثين إلى أربعين دقيقة حتى تنضج الكيكة.

طريقة عمل كيكة التايجر

مقادير كيكة التايجر



3 كوب دقيق

رشة ملح

باكو بيكنج بودر

1 و1/2 كوب سكر

1 و1/2 كوب لبن

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب زيت

4 بيضة

ملعقة كبيرة كاكاو

كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر



في بولة متوسطة اخلطى البيض والسكر واللبن والفانيليا والزيت

ضيفي الدقيق والبيكنج بودر والملح.



ضعي اللبن على خليط الدقيق وقلبيه جيدا خذي ¼ كمية خليط الكيك وتخلط مع الكاكاو.



فى قالب مدهون سمنة رشي القليل من الدقيق ثم ضعي خليط الكيك السادة مع خليط الكيك بالكاكاو ويقلب كل الخليط قليلاً.



ضعى الكيك التايجر فى الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج .