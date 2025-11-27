القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي

يعقد اجتماع المكتب الموسع لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط غدًا ببهو النيل بمجلس النواب الساعة 3 عصرًا.

كما ينعقد يوم السبت اجتماع قمة الرؤساء من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا.

الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط هي فعالية برلمانية رفيعة المستوى تُنظمها الجمعية نفسها (AP-UfM)، وتعد الذراع البرلمانية لاتحاد من أجل المتوسط. يهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار السياسي والتعاون بين برلمانات دول الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط، ويُعد منصة تجمع أعضاء البرلمانات من دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب وشرق المتوسط، إلى جانب مؤسسات إقليمية ودولية معنية بالتعاون المتوسطي.

يستهدف المنتدى مناقشة قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية ذات اهتمام مشترك، وتبادل التجارب البرلمانية، وصياغة توصيات تُرفع للحكومات وللاتحاد من أجل المتوسط، لتعزيز أطر التعاون المتوسطي وتنمية العلاقات بين الدول الأعضاء.