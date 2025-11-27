ماذا بعد فرز الأصوات؟.. تفاصيل الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والمدة المسموح فيها

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، قالت فيه إنه استمرارًا لسلسلة المحتوى التوعوي الذي بدأته الوزارة تحت شعار "توعية وتواصل"، نشرت اليوم مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات بشأن مراحل ما بعد فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب، وكيفية إعلان نتائج الانتخابات.. الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.. مدة الطعن ولمن حق الطعن.. والمحكمة المختصة بنظر الطعون.

وقالت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، إن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يتابع عمل القطاعين القانوني والإعلامي في الوزارة، من أجل الوصول إلى تقديم خدمة التوعية والتواصل مع المواطنين، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من مهام الوزارة، بشكل شديد الدقة ويحقق وصول المواطن للمعلومة بشكل سلس، لذا يشدد في هذا الشأن على ضرورة استمرار نشر هذا المحتوى التوعوي، بذات الكثافة والدقة والحرفية التي تقدمها الوزارة منذ بدء هذه الحملة، بحيث يستطيع المواطن من خلال الاطلاع على هذه السلسة من معرفة حقوقه وواجباته، والمشاركة السياسية بفاعلية ووعي كاملين.

وفي حلقة اليوم من السلسلة التوعوية، تقدم وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، 3 إنفوجرافات توضح كل الإجراءات التي تلي عملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب، وكيفية إعلان نتائج الانتخابات، وطرق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدة القانونية للطعن، ولمن حق الطعن، والمحكمة المختصة بنظر الطعون.

وإلى نص الانفوجرافات:

إعلان نتائج الانتخابات على مستوى اللجان العامة:

- يعلن رئيس كل لجنة عامة عدد الناخبين المقيدين بنطاق اللجنة العامة

_ وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة

_ وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة.

_ يجب تقديم التظلم من نتائج اللجان الفرعية إلى اللجنة العامة المختصة أولًا ويعتبر هذا الإجراء إجراءً جوهريًا

إعلان النتيجة النهائية للانتخابات:

- يعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، دون غيره، النتيجة النهائية لانتخابات المرحلة الأولى.

- يصدر قرار المجلس بالنتائج النهائية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة

_ ويضاف إلى هذه المدة يوم واحد إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.

- يتم إعلان قرار المجلس فور صدوره، وتنشر النتائج النهائية للانتخابات في الجريدة الرسمية وبصحيفتي الأخبار والجمهورية خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.

- يرسل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه في الانتخاب، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج.

الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات:

- تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

- لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها.

- تقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.

- تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي، غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

- تنشر الهيئة الوطنية للانتخابات ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن.