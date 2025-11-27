«النقل» تنظم حفل استقبال للوفود المشاركة في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية | صور

في اطار استعدادات وزارة النقل لانتخابات المنظمة البحرية الدولية (IMO) والتي تترشح بها مصر لإعادة انتخابها في الفئة (C) بالمجلس ، نظمت وزارة النقل صباح اليوم حفل استقبال للوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية وانتخابات المنظمة حيث كان في استقبال رؤساء وأعضاء الوفود الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسفير اشرف سويلم سفير مصر في بريطانيا واللواء نيهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء حسين الجزيري رئيس قطاع النقل البحري والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورؤساء غرف الملاحة المصرية وشهد الحفل حضور مكثف من وفود عدد كبير من مختلف الدول الشقيقة والصديقة(السعودية -الإمارات-قطر -عمان - لبنان -باكستان ...).

كما شهد حفل الاستقبال حضور أريسينو دومينغيز الامين العام للمنظمة البحرية الدولية و الذي اشاد بدور مصر الكبير في مجال النقل البحري وحركة التجارة العالمية

وعقد الوزير على هامش حفل الاستقبال لقاءا مع وزير النقل الباكستاني حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال البنية التحتية والنقل البحري وتبادل الخبرات والزيارات بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين

واكد الوزير خلال حفل الاستقبال حرص مصر على المشاركة بفعالية في اعمال الجمعية للمنظمة البحرية الدولية والتعاون مع كافة دول المنظمة ، والمجتمع الملاحي ككل من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة ألا وهو ملاحة آمنة في بحار نظيفة ؛ مؤكدا ان مصر لديها كل المقومات التي تؤهلها للترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية فئة( c ).