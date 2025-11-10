قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
‎انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين كبار السن على لجان الجيزة بكثافة
الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان: كثافة واضحة من القبائل خلال انتخابات النواب
قلبي معاكم.. تامر حسني ينعى إسماعيل الليثي
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
أخبار البلد

وزير النقل يوقع مع نظيره السعودي مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات في مجال الطرق

وزير النقل
وزير النقل
حمادة خطاب

وقع اليوم معالي الفريق المهندس/  كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ومعالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل الخبرات في الطرق بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية، ممثلة بالمعهد القومي للنقل (المصري)، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للطرق السعودية.

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA، والذي يُقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن تعظيم العلاقات المصرية ـ السعودية، وفتح شرايين جديدة لها في ظل التحديات التي تحيط بمنطقتنا، هو النجاح بعينه، وذلك في إطار الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في البلدين، والتي تنتهج مبدأً واضحًا، وهو أن «مصر والسعودية... دائمًا معًا».

وأكد الوزير أن هذه الشراكة تعكس التزام البلدين بتعزيز منظومة النقل وتبادل الخبرات وتطوير الموارد البشرية والبحث العلمي في مجالات الطرق، مما يشكل فرصة قوية لتبادل الخبرات بين البلدين ويفتح آفاق التعاون والتطوير المشترك في مجالات البحث العلمي والتدريب وصقل المهارات الفنية للمتخصصين

كامل الوزير وزير الصناعة عبد الفتاح السيسي

