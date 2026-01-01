تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

مع بداية العام الجديد 2026، شهدت أسعار السجائر في السوق المحلي المصري استقرارًا ملحوظًا، حيث سجلت معظم العلامات التجارية المحلية نفس السعر للعلبة الواحدة، وفقًا لآخر تحديث من شركة الشرقية للدخان، خاصة مع حرص المدخنون على متابعة أسعار السجائر بشكل دوري قبل الشراء، خاصة مع اختلاف أسعار بعض الأنواع بين عبوات مختلفة وأحجام متنوعة.

أسعار السجائر في السوق المحلي اليوم الخميس 1 يناير 2026

أولا أسعار السجائر المحلية

قررت شركة الشرقية للدخان، في يوليو الماضي، تثبيت أسعار السجائر وتحديد سعر موحد للمستهلك عند 44 جنيهًا للعبوة الواحدة لمختلف منتجاتها، للحفاظ على توازن السوق وضمان توفير السجائر بالسعر الرسمي.

ـ أسعار علبة السجائر كيلوباترا بوكس أبيض: 44 جنيهًا

ـ أسعار علبة السجائر كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيهًا

ـ أسعار علبة السجائر بوسطن: 44 جنيهًا

ـ أسعار علبة السجائر مونديال أحمر وأزرق ولايت: 44 جنيهًا لكل نوع

ـ أسعار علبة السجائر كليوباترا بلاك ليبول: 44 جنيهًا

ـ أسعار علبة السجائر بلمونت: 44 جنيهًا

ـ أسعار علبة السجائر كيلوباترا سوبر ستار: 44 جنيهًا

ـ أسعار علبة السجائر كيلوباترا بوكس عبوة 10: 27 جنيهًا

ـ أسعار علبة السجائر بال مال وفايسروي: 60 جنيهًا لكل نوع

ـ أسعار علبة السجائر ماتوسيان سوبر: 44 جنيهًا.

ثانيًا: أسعار السجائر الأجنبية

ـ أسعار علبة السجائر ميريت (Merit): تصل إلى 105 جنيهات

ـ أسعار علبة السجائر مارلبورو (Marlboro): تصل إلى 97 جنيهًا

ـ أسعار علبة السجائر مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted): تصل إلى 79 جنيهًا

ـ أسعار علبة السجائر أل أند إم (L&M): تصل إلى 79 جنيهًا

ـ أسعار علبة السجائر - دافيدوف (كلاسيك، جولد، وايت، سليمز): 97 جنيهًا للعلبة

ثالثًا: أسعار التبغ المسخن

ـ HEETS Selections تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة

ـ HEETS Dimensions تصل إلى 56 جنيهًا للعبوة

ـ TEREA تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة

تزايد الطلب على التبغ المسخن

يشهد سوق التبغ المسخن طلبًا متزايدًا، كبديل حديث للسجائر التقليدية، في ظل استقرار الأسعار الحالي، يأتي هذا رغم التوقعات بزيادات مستقبلية محتملة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستهدف رفع الفئات الضريبية تدريجيًا على السجائر المحلية والمستوردة.

ينصح المستهلكون بالتحقق من الأسعار في المحلات المختلفة، حيث قد تختلف قليلًا بين المناطق والمحلات التجارية.