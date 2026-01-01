قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
أقل راتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على الوظائف الجديدة بمشروع الضبعة النووي
الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه
الوطنية للانتخابات: تدوينة الرئيس السيسي بشأن الانتخابات مثلت دعما قويا لعمل واستقلال الهيئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

أسعار السجائر
أسعار السجائر
خالد يوسف

مع بداية العام الجديد 2026، شهدت أسعار السجائر في السوق المحلي المصري استقرارًا ملحوظًا، حيث سجلت معظم العلامات التجارية المحلية نفس السعر للعلبة الواحدة، وفقًا لآخر تحديث من شركة الشرقية للدخان، خاصة مع حرص المدخنون على متابعة أسعار السجائر بشكل دوري قبل الشراء، خاصة مع اختلاف أسعار بعض الأنواع بين عبوات مختلفة وأحجام متنوعة.

أسعار السجائر في السوق المحلي اليوم الخميس 1 يناير 2026

أولا أسعار السجائر المحلية

قررت شركة الشرقية للدخان، في يوليو الماضي، تثبيت أسعار السجائر وتحديد سعر موحد للمستهلك عند 44 جنيهًا للعبوة الواحدة لمختلف منتجاتها، للحفاظ على توازن السوق وضمان توفير السجائر بالسعر الرسمي.

ـ أسعار علبة السجائر كيلوباترا بوكس أبيض: 44 جنيهًا

ـ أسعار علبة السجائر كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيهًا

ـ أسعار علبة السجائر بوسطن: 44 جنيهًا

ـ أسعار علبة السجائر مونديال أحمر وأزرق ولايت: 44 جنيهًا لكل نوع

ـ أسعار علبة السجائر كليوباترا بلاك ليبول: 44 جنيهًا

ـ أسعار علبة السجائر بلمونت: 44 جنيهًا

ـ أسعار علبة السجائر كيلوباترا سوبر ستار: 44 جنيهًا

ـ أسعار علبة السجائر كيلوباترا بوكس عبوة 10: 27 جنيهًا

ـ أسعار علبة السجائر بال مال وفايسروي: 60 جنيهًا لكل نوع

ـ أسعار علبة السجائر ماتوسيان سوبر: 44 جنيهًا.

ثانيًا: أسعار السجائر الأجنبية

ـ أسعار علبة السجائر ميريت (Merit): تصل إلى 105 جنيهات

ـ أسعار علبة السجائر مارلبورو (Marlboro): تصل إلى 97 جنيهًا

ـ أسعار علبة السجائر مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted): تصل إلى 79 جنيهًا

ـ أسعار علبة السجائر أل أند إم (L&M): تصل إلى 79 جنيهًا

ـ أسعار علبة السجائر  - دافيدوف (كلاسيك، جولد، وايت، سليمز): 97 جنيهًا للعلبة

ثالثًا: أسعار التبغ المسخن

ـ HEETS Selections  تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة

ـ HEETS Dimensions  تصل إلى 56 جنيهًا للعبوة

ـ TEREA تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة

تزايد الطلب على التبغ المسخن

يشهد سوق التبغ المسخن طلبًا متزايدًا، كبديل حديث للسجائر التقليدية، في ظل استقرار الأسعار الحالي، يأتي هذا رغم التوقعات بزيادات مستقبلية محتملة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستهدف رفع الفئات الضريبية تدريجيًا على السجائر المحلية والمستوردة.

ينصح المستهلكون بالتحقق من الأسعار في المحلات المختلفة، حيث قد تختلف قليلًا بين المناطق والمحلات التجارية.

التبغ المسخن أسعار السجائر للمستهلك السوق المحلي شركة الشرقية للدخان السجائر كيلوباترا بوكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

الذهب

أسعار الذهب في 2026.. توقعات بارتفاع كبير

ترشيحاتنا

ماكرون

ماكرون يعرب عن تضامن فرنسا الكامل مع سويسرا وشعبها إثر الحريق بمنتجع للتزلج في سويسرا

السفير التركي بالقاهرة

السفير التركي بالقاهرة: 2026 عام حاسم بشأن قطاع غزة

أميت ساعر

أخفق في توقع هجوم 7 أكتوبر.. وفاة ضابط مخابرات إسرائيلي بمرض السرطان

بالصور

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد