ضبط سجائر مهربة ومنتهية الصلاحية خلال حملة في الوادي الجديد

تمكن جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد من ضبط كميات من السجائر المهربة ومنتهية الصلاحية بمركز الداخلة، وذلك خلال حملة موسعة على المحلات التجارية.

غرامات مالية لبائعي السجائر المهربة

وأكدت المحافظة في بيان لها، أنه تم تحرير محضر جنح بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، علمًا بأن العقوبات المقررة لمثل هذه المخالفات تتراوح من 100 ألف جنيه الى 2 مليون جنيه وفقًا للقانون.



وطالب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات.

وأضافت أن هذه الحملات تأتي في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع والشراء، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الحملات الرقابية وإحكام السيطرة حفاظًا على سلامة المواطنين، وضمانًا لانضباط الأسواق.