أسعار السجائر اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 للمستهلك في مصر

أسعار السجائر اليوم .. تتصدر أسعار السجائر اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 محركات البحث المختلفة، في ظل اهتمام واسع من جانب المستهلكين والمدخنين بمعرفة آخر التحديثات الرسمية للأسعار داخل الأسواق المصرية، سواء لمنتجات الشركة الشرقية للدخان أو السجائر المستوردة، إضافةً إلى أسعار التبغ المسخن، ويأتي هذا الاهتمام تزامنًا مع تداول شائعات متكررة عن وجود زيادات جديدة في الأسعار، ما دفع الجهات المختصة إلى توضيح الموقف الضريبي والتنظيمي بشكل رسمي.

أسعار السجائر اليوم في الأسواق

تشهد الأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السجائر، حيث حافظت أغلب الأصناف المتداولة على مستوياتها السعرية من دون تغيير، وفق ما أعلنته الجهات الرسمية، ويحرص المستهلكون على متابعة هذه الأسعار بشكل يومي نظرًا لتأثيرها المباشر على حجم الإنفاق اليومي، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تفرض نفسها على مختلف السلع.

أسعار السجائر المحلية السبت 20 ديسمبر 2025

جاءت أسعار السجائر المحلية المنتجة من الشركة الشرقية للدخان اليوم وفق القوائم الرسمية المتداولة في الأسواق، حيث بلغ سعر سجائر كليوباترا كينج سايز نحو 44 جنيهًا، وبلغ سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين نحو 44 جنيهًا، كما سجل سعر سجائر كليوباترا بوكس نحو 44 جنيهًا.

وبلغ سعر سجائر كليوباترا سوبر نحو 44 جنيهًا، فيما سجل سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول نحو 44 جنيهًا، وبلغ سعر سجائر مونديال أحمر أزرق فضي نحو 44 جنيهًا، وسجل سعر سجائر مونديال سويتش منتول بلو بيري نحو 44 جنيهًا.

كما بلغ سعر سجائر بوسطن ليمونت نحو 44 جنيهًا، وسجل سعر سجائر ماتوسيان سوبر نحو 44 جنيهًا، وهي الأسعار المعمول بها لدى منافذ البيع المختلفة حتى الآن.

استقرار أسعار منتجات الشرقية للدخان

يعكس استقرار أسعار السجائر المحلية حالة من التوازن في سياسات التسعير الخاصة بالشركة الشرقية للدخان، والتي تلتزم بالإطار القانوني المنظم لأسعار بيع منتجاتها، مع مراعاة ظروف السوق وقدرة المستهلكين الشرائية، وهو ما ساهم في الحد من التفاوت السعري بين المناطق المختلفة.

أسعار السجائر المستوردة اليوم

بالنسبة للسجائر المستوردة، سجل سعر سجائر ميريت نحو 105 جنيهات، فيما بلغ سعر سجائر مارلبورو نحو 97 جنيهًا، وسجل سعر سجائر مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيهًا.

كما سجل سعر سجائر إل آند إم نحو 79 جنيهًا، وتعد هذه الأسعار هي السائدة لدى معظم منافذ البيع، مع اختلافات طفيفة قد تظهر من منطقة إلى أخرى وفق آليات العرض والطلب.

الإقبال على السجائر المستوردة

يحافظ عدد من المستهلكين على تفضيل السجائر المستوردة رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بالمنتجات المحلية، ويرجع ذلك إلى اختلاف الذوق العام وجودة التصنيع، وهو ما يجعل متابعة أسعار هذا النوع من السجائر أمرًا بالغ الأهمية لشريحة واسعة من المدخنين.

أسعار التبغ المسخن في مصر

تشهد منتجات التبغ المسخن اهتمامًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل سعر التبغ المسخن HEETS Selection نحو 69 جنيهًا، وبلغ سعر HEETS Dimension نحو 69 جنيهًا.

كما سجل سعر التبغ المسخن TEREA نحو 66 جنيهًا، فيما بلغ سعر TEREA Capsules نحو 77 جنيهًا، وهي الأسعار المعلنة والمتداولة حاليًا داخل السوق المصرية.

زيادة أسعار السجائر وحقيقة الشائعات

في سياق متصل، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا صحة لما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن وجود تعديلات جديدة في سعر ضريبة القيمة المضافة على السجائر، مشددة على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير دقيق.

وأوضحت المصلحة أن الشرائح الضريبية الحالية تسمح للشركات المنتجة بتسعير منتجاتها وتحديد أسعار بيع السجائر وفقًا لقراراتها وسياساتها التسعيرية المنافسة في السوق، وبما يتوافق مع الضوابط والمحددات السوقية المعتمدة.

الإطار القانوني لتسعير السجائر

أشارت مصلحة الضرائب إلى أن ذلك يأتي طبقًا لما ورد بالقانون رقم 177 لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم 157 لسنة 2025، والذي يتيح إمكانية زيادة الشريحة السعرية للبيع بواقع 12% سنويًا ولمدة ثلاث سنوات، وهو ما يفسر آلية التعامل مع أي زيادات مستقبلية محتملة وفق إطار زمني وتشريعي واضح.

متابعة يومية للأسعار

يحرص المستهلكون على متابعة أسعار السجائر بشكل يومي، خاصة مع انتشار الأخبار غير الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويؤكد الخبراء أن الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية يظل هو السبيل الأمثل للحصول على معلومات دقيقة، وتجنب الوقوع في فخ الشائعات التي قد تؤدي إلى اضطراب السوق وارتفاعات غير مبررة أحيانًا.