قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 سفن تغييز.. وزير البترول يزف خبرا سارا للمصريين بشأن الغاز
أبو العينين يبحث مع رئيس هيئة الدواء فرص الاستثمار في القطاع وتوطين الصناعة
وزير البترول: لدينا كميات من المعادن النادرة.. وحجم صادرات الذهب تتخطى المليار دولار
ديربي الإسكندرية .. شوط أو سلبي بين سموحة والاتحاد بكأس العاصمة
حسام حسن الأكبر سنا تسجيلا للأهداف.. أيقونة الفراعنة تعود للواجهة مع انطلاق أمم أفريقيا في المغرب
لاكتشاف الثروات التعدينية.. وزير البترول: سنبدأ في مسح جوي على مستوى الجمهورية
وزير البترول: 5 ملايين أوقية احتياطي الذهب بمنجم السكري
كندة علوش: زواجي من عمرو يوسف مغامرة كبيرة
4 ملفات حاسمة.. ماذا يحتاج الزمالك خلال فترة التوقف الدولي؟
قرعة الدور التمهيدي والثمانية لبطولة كأس مصر للكرة النسائية
وزير البترول: إطلاق بوابة إلكترونية لطرح فرص الاستثمار في قطاع التعدين
ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار السجائر اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 للمستهلك في مصر

أسعار السجائر اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 للمستهلك في مصر
أسعار السجائر اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 للمستهلك في مصر
عبد الفتاح تركي

أسعار السجائر اليوم .. تتصدر أسعار السجائر اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 محركات البحث المختلفة، في ظل اهتمام واسع من جانب المستهلكين والمدخنين بمعرفة آخر التحديثات الرسمية للأسعار داخل الأسواق المصرية، سواء لمنتجات الشركة الشرقية للدخان أو السجائر المستوردة، إضافةً إلى أسعار التبغ المسخن، ويأتي هذا الاهتمام تزامنًا مع تداول شائعات متكررة عن وجود زيادات جديدة في الأسعار، ما دفع الجهات المختصة إلى توضيح الموقف الضريبي والتنظيمي بشكل رسمي.

أسعار السجائر اليوم في الأسواق

تشهد الأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السجائر، حيث حافظت أغلب الأصناف المتداولة على مستوياتها السعرية من دون تغيير، وفق ما أعلنته الجهات الرسمية، ويحرص المستهلكون على متابعة هذه الأسعار بشكل يومي نظرًا لتأثيرها المباشر على حجم الإنفاق اليومي، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تفرض نفسها على مختلف السلع.

واقرأ أيضًا:

رسميًا.. أسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة في الطوابع الضريبية

أسعار السجائر المحلية السبت 20 ديسمبر 2025

جاءت أسعار السجائر المحلية المنتجة من الشركة الشرقية للدخان اليوم وفق القوائم الرسمية المتداولة في الأسواق، حيث بلغ سعر سجائر كليوباترا كينج سايز نحو 44 جنيهًا، وبلغ سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين نحو 44 جنيهًا، كما سجل سعر سجائر كليوباترا بوكس نحو 44 جنيهًا.

وبلغ سعر سجائر كليوباترا سوبر نحو 44 جنيهًا، فيما سجل سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول نحو 44 جنيهًا، وبلغ سعر سجائر مونديال أحمر أزرق فضي نحو 44 جنيهًا، وسجل سعر سجائر مونديال سويتش منتول بلو بيري نحو 44 جنيهًا.

كما بلغ سعر سجائر بوسطن ليمونت نحو 44 جنيهًا، وسجل سعر سجائر ماتوسيان سوبر نحو 44 جنيهًا، وهي الأسعار المعمول بها لدى منافذ البيع المختلفة حتى الآن.

استقرار أسعار منتجات الشرقية للدخان

يعكس استقرار أسعار السجائر المحلية حالة من التوازن في سياسات التسعير الخاصة بالشركة الشرقية للدخان، والتي تلتزم بالإطار القانوني المنظم لأسعار بيع منتجاتها، مع مراعاة ظروف السوق وقدرة المستهلكين الشرائية، وهو ما ساهم في الحد من التفاوت السعري بين المناطق المختلفة.

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين السجائر مع تناول الشاي؟.. مفاجأة صادمة

أسعار السجائر المستوردة اليوم

بالنسبة للسجائر المستوردة، سجل سعر سجائر ميريت نحو 105 جنيهات، فيما بلغ سعر سجائر مارلبورو نحو 97 جنيهًا، وسجل سعر سجائر مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيهًا.
كما سجل سعر سجائر إل آند إم نحو 79 جنيهًا، وتعد هذه الأسعار هي السائدة لدى معظم منافذ البيع، مع اختلافات طفيفة قد تظهر من منطقة إلى أخرى وفق آليات العرض والطلب.

الإقبال على السجائر المستوردة

يحافظ عدد من المستهلكين على تفضيل السجائر المستوردة رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بالمنتجات المحلية، ويرجع ذلك إلى اختلاف الذوق العام وجودة التصنيع، وهو ما يجعل متابعة أسعار هذا النوع من السجائر أمرًا بالغ الأهمية لشريحة واسعة من المدخنين.

أسعار التبغ المسخن في مصر

تشهد منتجات التبغ المسخن اهتمامًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل سعر التبغ المسخن HEETS Selection نحو 69 جنيهًا، وبلغ سعر HEETS Dimension نحو 69 جنيهًا.
كما سجل سعر التبغ المسخن TEREA نحو 66 جنيهًا، فيما بلغ سعر TEREA Capsules نحو 77 جنيهًا، وهي الأسعار المعلنة والمتداولة حاليًا داخل السوق المصرية.

زيادة أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر وحقيقة الشائعات

في سياق متصل، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا صحة لما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن وجود تعديلات جديدة في سعر ضريبة القيمة المضافة على السجائر، مشددة على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير دقيق.
وأوضحت المصلحة أن الشرائح الضريبية الحالية تسمح للشركات المنتجة بتسعير منتجاتها وتحديد أسعار بيع السجائر وفقًا لقراراتها وسياساتها التسعيرية المنافسة في السوق، وبما يتوافق مع الضوابط والمحددات السوقية المعتمدة.

الإطار القانوني لتسعير السجائر

أشارت مصلحة الضرائب إلى أن ذلك يأتي طبقًا لما ورد بالقانون رقم 177 لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم 157 لسنة 2025، والذي يتيح إمكانية زيادة الشريحة السعرية للبيع بواقع 12% سنويًا ولمدة ثلاث سنوات، وهو ما يفسر آلية التعامل مع أي زيادات مستقبلية محتملة وفق إطار زمني وتشريعي واضح.

متابعة يومية للأسعار

يحرص المستهلكون على متابعة أسعار السجائر بشكل يومي، خاصة مع انتشار الأخبار غير الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويؤكد الخبراء أن الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية يظل هو السبيل الأمثل للحصول على معلومات دقيقة، وتجنب الوقوع في فخ الشائعات التي قد تؤدي إلى اضطراب السوق وارتفاعات غير مبررة أحيانًا.

أسعار السجائر أسعار سجائر كليوباترا أسعار السجائر المستوردة أسعار التبغ المسخن أسعار HEETS وTEREA زيادة أسعار السجائر أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

أرشيفية

استئناف تشغيل الحافلات بين دبي والشارقة وعجمان بعد تحسن الأحوال الجوية

الرئيس الباكستاني يصل بغداد في زيارة رسمية

الرئيس الباكستاني يصل بغداد في زيارة رسمية

وزير الخارجية ونظيره الروسي

انتهاء المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية-الأفريقية

بالصور

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد