ضبط 14 تاجرا لبيعهم السجائر بأعلى من ثمنها في الغربية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية 14 تاجر سجائر جملة وقطاعى، يقومون بالبيع بأعلى من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 150 إلى 250 جنيها زيادة فى القاروصة الواحدة.

حملات تموينية

كان أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 14 تاجرا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 150 إلى 250 جنيها زيادة فى القاروصة الواحدة.

تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

ردع مخالفين

كان اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان عدم المتاجرة وغش المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار.