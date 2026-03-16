توروب: الترجي يمتلك ثلاثة لاعبين في الخط الأمامي يتمتعون بجودة فنية عالية

تحدث ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي عن خسارة فريقه أمام الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وأكد المدرب خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أن نتيجة المباراة حُسمت بعد قرار تحكيمي بالرجوع إلى تقنية الفيديو، التي أسفرت عن احتساب ركلة جزاء سجل منها الترجي هدف اللقاء الوحيد.

وأوضح توروب أن الفريق خسر الشوط الأول من المواجهة، لكنه شدد على أن الحسم الحقيقي لم يتحدد بعد، خاصة أن مباراة الإياب ستقام في القاهرة بعد ستة أيام، مؤكدًا ثقته في قدرة فريقه على العودة وتحقيق الفوز.

أداء جيد لكن دون فرص حقيقية

وأشار المدرب إلى أن فريقه قدم أداءً مقبولًا في بعض فترات الشوط الأول، حيث تمكن اللاعبون من السيطرة على مجريات اللعب وفرض إيقاعهم نسبيًا.



وأضاف أن الأهلي نجح في تنفيذ بعض التحولات الهجومية الجيدة والوصول إلى مناطق خطورة أمام مرمى المنافس، إلا أن غياب الدقة في اللمسة الأخيرة حال دون تحويل تلك المحاولات إلى فرص حقيقية للتسجيل.

تراجع في الشوط الثاني

واعترف توروب بأن أداء الفريق تراجع خلال الشوط الثاني، خاصة في أول عشرين دقيقة، حيث منح اللاعبون منافسهم مساحات أكبر للتحرك.



وأشار إلى أن الترجي يمتلك ثلاثة لاعبين في الخط الأمامي يتمتعون بجودة فنية عالية، وهو ما يجعلهم قادرين على صناعة الخطورة إذا حصلوا على المساحات والفرص الكافية أمام المرمى.

الجدل التحكيمي وتقنية الفيديو

وتطرق المدرب إلى قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، موضحًا أن المباراة كانت متكافئة بين الفريقين إلى حد كبير، لكن تلك اللقطة كانت حاسمة في تحديد النتيجة النهائية.

غياب الجماهير في الإياب

وفي ختام تصريحاته، أعرب توروب عن أسفه لعدم حضور الجماهير في مباراة الإياب، مؤكدًا أن المشجعين هم من يمنحون كرة القدم معناها الحقيقي ويصنعون الأجواء المميزة للمباريات.

ورغم ذلك، شدد مدرب الأهلي على ثقته الكاملة في لاعبيه، وقدرتهم على تقديم مباراة قوية في القاهرة ومحاولة قلب النتيجة والتأهل إلى نصف النهائي