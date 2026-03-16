التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الوداد وأولمبيك آسفي في الكونفدرالية

انتهت مباراة الوداد المغربي أمام أولمبيك آسفي المغربي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة أقيمت على ملعب أولمبيك آسفي وسط حضور جماهيري متوسط، وشهدت أحداثًا مثيرة ومنافسة قوية بين الطرفين.



أهداف المباراة وأبرز الأحداث

افتتح الوداد التسجيل عبر لاعبه راميرو فاكا في الدقيقة 67، قبل أن يتمكن المهدي بنعبيد، مدافع الوداد، من تسجيل هدف التعادل لصالح أولمبيك آسفي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، ليحسم الفريقان نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء إلغاء هدف آخر للوداد، ليظل التعادل 1-1 هو النتيجة النهائية، ويؤجل الحسم لمباراة العودة التي ستقام على ملعب الوداد.

طاقم التحكيم ومساهمتهم في المباراة

قاد المباراة طاقم تحكيم مصري بالكامل، برئاسة محمد معروف حكم الساحة، بمساعدة محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه كمساعدين، وأمين عمر حكمًا رابعًا، بينما أشرف على تقنية الفيديو كل من محمود عاشور وحسام عزب حجاج.



مباراة العودة وتطلعات الفريقين

من المقرر أن يستضيف الوداد فريق أولمبيك آسفي يوم الأحد المقبل، الموافق 22 مارس، في مباراة الإياب لدور ربع النهائي. المباراة ستكون حاسمة لتحديد الفريق المتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

نصف النهائي في الانتظار

الفائز من مواجهة الوداد وأولمبيك آسفي سيتقابل مع الفائز من مباراة مانيما الكونغولي واتحاد العاصمة الجزائري، في دور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية، في مباراة تعد بالكثير من الإثارة والمتعة للجماهير المغربية والإفريقية.



