داخل 10 حاويات.. إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية



نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة جلب كميات كبيرة من السجائر والشيشة الإلكترونية "مجهولة المصدر" عبر إحدى الموانئ البحرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (إحدى السيدات) بجلب كمية كبيرة من (السجائر ، شيشة إلكترونية "مجهولة المصدر") من خلال إحدى الشركات المملوكة لها داخل 10 حاويات قادمين من إحدى الدول عبر إحدى الموانئ البحرية مشمولهما المستندى "مولدات مستعملة".

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية.. تم ضبط الحاويات وأسفرت أعمال التفتيش عن العثور على (9334 كرتونة سجائر – 154 كرتونة شيشة إلكترونية "مجهولة المصدر").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.