بالأرقام.. 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تُسهم بـ 59% من الناتج الصناعي
مباراة مصر وأنجولا تشعل أجواء أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.. الموعد والقنوات الناقلة
على الأسفلت.. أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من السجن
موعد ومكان جنازة المخرج الراحل عمرو بيومي
السيد البدوي لـ"صدى البلد": سأعيد حكومة الظل وبيت الخبرة البرلمانية حال فوزي برئاسة الوفد
أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 عند 478.25 ريال
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025| فيديو
اليوم إسكان الشيوخ تناقش خطة عمل اللجنة بحضور وزير الإسكان
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 28 ديسمبر |فيديو
باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
أسعار الذهب اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
الصناعات الغذائية تسجل إنجازًا تاريخيًا بصادرات تتجاوز 6.3 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر 2025
بكام علبة الكليوباترا؟.. أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم في مصر

خالد يوسف

زاد البحث عن أسعار السجائر اليوم في مصر، سواء الأنواع المحلية أو المستوردة، حيث يهتم المدخنين بمعرفة أسعار السجائر بعد تداول أقاويل تفيد بزيادتها يوميا، منذ أن كشفت الحكومة خلال يوليو الماضى، عن مشروع تعديل جديد على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن إعادة تصنيف أسعار السجائر وزيادة الفئة الضريبية القطعية على الأصناف المحلية والمستوردة.

 ويستهدف مشروع القانون زيادات سعرية محدودة جديدة لكل شريحة من السجائر، سواء المصنعة محليًا أو المستوردة، مع إقرار تطبيق زيادات سنوية تدريجية لمدة 3 سنوات متتالية.

أسعار السجائر اليوم في مصر 

تشهد أسعار السجائر اليوم في مصر، تنوعًا كبيرًا في الأنواع والعلامات التجارية، ما يجعل متابعة اسعار السجائر اليوم أمرًا ضروريًا لكل من يرغب في شراء السجائر بأسعار مناسبة، سواء للسجائر المحلية أو المستوردة، مع مراعاة الفروق الطفيفة بين المحلات والمناطق المختلفة.

أسعار السجائر المحلية

بحسب آخر تحديث لأسعار السجائر لشركة الشرقية للدخان، فإن أسعار السجائر جاءت كالآتي:

ـ علبة كيلوباترا بوكس أبيض بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة كليوباترا سوفت كوين بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة بوسطن بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة مونديال أحمر بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة مونديال أزرق بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة مونديال لايت بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة كليوباترا بلاك ليبول بسعر 44 جنيهًا.

- علبة السجائر بلمونت 44 جنيه

ـ علبة مونديال سويتش بلو بيري بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة مونديال سويتش منتول بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة بلمونت بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة كيلوباترا سوبر ستار بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة كيلوباترا بوكس عبوة 10 بسعر 27 جنيهًا.

ـ علبة بال مال بسعر 60 جنيهًا.

ـ علبة فايسروي بسعر 60 جنيهًا.

أسعار السجائر الأجنبية

ـ أسعار السجائر ميريت «Merit» بأنواعها تصل إلى 105 جنيهًا.

ـ أسعار السجائر مارلبورو «Marlboro» بأنواعها تصل إلى 97 جنيهًا.

ـ أسعار السجائر مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها تصل إلى 79 جنيهًا.

ـ أسعار السجائر ال أند ام «L&M» بأنواعها تصل إلى 79 جنيها في مصر.

ـ أسعار سجائر دافيدوف (كلاسيك، جولد، وايت، سليمز): 97 جنيه مصري للعلبة.

أسعار التبغ المسخن اليوم

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا في مصر.

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 56 جنيهًا للعبوة.

ـ أسعار التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة.

