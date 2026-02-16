صرف قبض فبراير 2026 اليوم.. جدول المرتبات رسميا

بدأت وزارة المالية اليوم الأثنين صرف مرتبات فبراير2026 للموظفين والعاملين بالقطاع الإداري بالدولة، وذلك بعد قرار رسمي من الحكومة بتبكير صرف مرتبات فبراير قبل بدء شهر رمضان خلال اليومين المقبلين وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين ومساندتهم في شهر رمضان المبارك.

مواعيد صرف مرتب شهر فبراير 2026

تبدأ مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير اعتبارا من اليوم الموافق 16 فبراير حتي الخميس المقبل الموافق 19 فبراير ثم يتم استكمالها لليوم الخامس اعتبارا من الأحد 21 من نفس الشهر.

مرتبات شهر فبراير2026

صرف مرتبات فبراير اليوم لهؤلاء

وسيتم صرف مرتبات فبراير2026 للفئات التالية..

العاملين بقطاع الأعمال العام

العاملين الخاضعين للموازنة العامة

العاملين بالجهات الحكومية التابعة الوزارات والمصالح التابعة و المستقلة

العاملين بالهيئات الخدمية

العاملين بوحدات الهيئات المحلية

أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2026:

ويمكن للعاملين بالدولة صرف مرتبات شهر فبراير2026 من خلال الأماكن الآتية:

-تصرف مرتبات شهر فبراير 2026 الجارى تصرف من خلال فروع البنوك.

فيما تصرف مرتبات شهر فبراير 2026 بواسطة فروع البريد المصرى المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- صرف مرتبات شهر فبراير 2026 عبر ماكينات الصرف الآلى «ATM».

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

وزير المالية يعلن تبكير صرف مرتبات فبراير

وقد أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم اعتبارًا من اليوم الإثنين ومع حلول منتصف الشهر الحالى، بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة شهر رمضان ، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تقديم صرف مستحقات العاملين عن شهر فبراير الحالى قبل بداية الشهر الكريم لتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

استعدادات صرف مرتبات فبراير2026

وأضاف وزير المالية أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية بالدولة للعمل على سرعة بدء إجراءات تبكير صرف مرتبات شهر فبراير الحالى، استهدافًا لإتاحتها للعاملين بالدولة فى المواعيد المقررة، اعتبارًا من اليوم ١٦ فبراير الحالى، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.



جدول مرتبات الموظفين2026



أوضحت البيانات الرسمية تفاصيل مرتبات 2026 وفق الدرجات الوظيفية المختلفة، على النحو التالي:

مرتبات 2026 للدرجة الممتازة: تتراوح من 12.200 إلى 13.800 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة العالية أو ما يعادلها: تتراوح من 10.200 إلى 11.800 جنيه.

مرتبات 2026 لدرجة مدير عام أو ما يعادلها: تتراوح من 8.700 إلى 10.300 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الأولى أو ما يعادلها: تتراوح من 8.200 إلى 9.800 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الثانية: تتراوح من 7.200 إلى 8.500 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الثالثة «التخصصية»: تتراوح من 6.700 إلى 8.000 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الرابعة: تتراوح من 6.200 إلى 7.300 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الخامسة «الخدمات المعاونة»: تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة السادسة «الخدمات المعاونة»: تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.

رئيس الوزراء

زيادة المرتبات2026

وأعلن أمس الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على التنسيق مع القطاع الخاص لرفع الأجور بالتزامن مع خطة الزيادة القادمة للمرتبات، موضحًا أن أي زيادة في الإيرادات ستنعكس على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأضاف مدبولي أنه سيتم عرض المقترحات الخاصة بالزيادة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بالموافقة على زيادات غير اعتيادية تستفيد منها فئات المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على إعداد وتطوير حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الرواتب والمعاشات ومزايا للأسر محدودة الدخل، وسيُعرض هذا الملف على الرئيس السيسي خلال الأيام المقبلة.