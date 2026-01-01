قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل انطلاقها.. تفاصيل آخر جولات انتخابات النواب
بسطاء يدفعون ثمن الظلم.. مصطفى بكري يحذر من استغلال الإيجار القديم
20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
ترامب يكسر الصمت.. الرئيس الأمريكي يعترف بأن فحوصه الطبية فتحت باب الشكوك
تاريخه مشبوه.. مصطفى بكري: بريطانيا اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون
ياسمين عز: مافيش حاجة اسمها الراجل خاين لغوها.. اسمه متعدد العلاقات زي الـhr كده
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت
في أول مزاد خلال 2026.. الجمارك تبيع 28.54 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة

جثة
جثة
رامي المهدي

لم تكن تعلم أن رحلة قصيرة على متن «توك توك» ستنتهي بها إلى سرير المستشفى، ثم إلى الموت، دقائق قليلة تحولت فيها مشادة عابرة على قيمة الأجرة إلى جريمة سرقة، ثم إلى مأساة إنسانية هزت الشارع.


 

البداية كانت بمنشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عن تعرض سيدة تحمل جنسية إحدى الدول للاعتداء والسرقة أثناء استقلالها مركبة «توك توك» بدائرة مركز شرطة كرداسة في الجيزة.


 

 ومع تصاعد الجدل، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وبالفحص، تبين ورود بلاغ من أحد المستشفيات يفيد باستقبال السيدة مصابة بكسر في قاع الجمجمة. 


 

وبسؤال الشخص الذي قام بنقلها إلى المستشفى – وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام – أفاد بأنه أثناء سيره بسيارته سمع استغاثة السيدة، وفوجئ بقائد «توك توك» يصطدم بها ويفر هاربًا.


 

 وعند محاولته الرجوع بالسيارة لاستبيان ما حدث، اصطدم بها دون قصد، ما تسبب في تفاقم إصابتها، فبادر على الفور بنقلها إلى المستشفى لإنقاذ حياتها.


 

ورغم محاولات إسعافها، لفظت السيدة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، فيما أكد شهود العيان رواية الواقعة.


 

جهود البحث والتحري أسفرت عن تحديد وضبط مركبة «التوك توك» وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين السيدة بسبب قيمة الأجرة، دفعته إلى خطف حقيبتها التي كانت تحتوي على مبلغ مالي وهاتف محمول، ثم اصطدم بها أثناء فراره.


 

كما أقر المتهم بقيامه ببيع الهاتف المحمول المسروق لإحدى السيدات، والتي تم ضبطها وبحوزتها الهاتف المستولى عليه.


 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، في قضية أعادت إلى الواجهة أسئلة مؤلمة حول الأمان، والإنسانية، وثمن الغضب حين يخرج عن السيطرة.

مأساة إنسانية الأهرام الجيزة اخبار الحوادث جريمة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

ترشيحاتنا

الأهلي

بمشاركة الأهلي.. مواعيد مباريات كأس السوبر لكرة اليد للسيدات

مانشستر سيتي

غياب مرموش.. جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة سندرلاند في افتتاحية العام الجديد

صورة من اللقاء

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة كريستال بالاس وفولهام بالدوري الإنجليزي

بالصور

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد