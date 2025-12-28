العثور على جثة شاب مجهولة الهوية بزفتى وأمن الغربية يحقق لتحديد الجاني

يكثف ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودهم لكشف غموض واقعة العثور جثة شاب مجهول الهوية بمجرد وصولها إلى مستشفى زفتي العام، في ظروف غامضة لتحديد هوية الجاني الأمر الذي دفع الأجهزة المختصة إلى التحرك السريع لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الوفاة.

تفاصيل الحادث

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا رسميًا من مستشفى زفتي العام يفيد بوصول جثة شاب في العقد الثالث من العمر، أحضرها ثلاثة أشخاص، واقروا أنهم عثروا عليه ملقى في أحد الشوارع بدائرة القسم، دون الإشارة إلى تفاصيل واضحة حول كيفية حدوث الوفاة أو الملابسات السابقة عليها.

التحفظ على الجثمان داخل ثلاجة حفظ الموتى وبدء التحريات

كما انتقلت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة زفتي إلى المستشفى، حيث جرى التحفظ على الجثمان داخل ثلاجة حفظ الموتى، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع تكليف المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على حقيقة الواقعة، وتحديد ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن شبهة جنائية من عدمه.

فريق البحث الجنائي

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده الرائد محمد الذهبي رئيس المباحث، ومعاونة معاوني المباحث، وتحت إشراف العقيد محمد صقر، رئيس فرع البحث الجنائي ووكيلي الفرع المقدم محمد سرحان، والرائد حسام قطامش، أعمال الفحص والتحري، حيث تم الاستماع إلى أقوال الأشخاص الثلاثة الذين قاموا بإحضار الجثة، ومراجعة روايتهم الأولية، مع التوسع في جمع المعلومات حول مكان العثور المزعوم على الجثمان.

فحص كاميرات المراقبة القريبة

كما تكثف الأجهزة الأمنية في فحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع البلاغ، ومراجعة تحركات المجني عليه المحتملة قبل وفاته، إلى جانب مناقشة عدد من شهود العيان، في محاولة لرسم صورة أولية لخط سير الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.