ماذا تفعل إذا لحقت الإمام في الركوع؟ افعل 3 أمور تُحتسب لك بها ركعة كاملة
عالم أزهري يوضح: الرجل له عدة مثل المرأة بعد الطلاق في حالتين
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
حوادث

العثور على جثة شاب مجهولة الهوية بزفتى وأمن الغربية يحقق لتحديد الجاني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

يكثف ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودهم لكشف غموض واقعة العثور جثة شاب مجهول الهوية بمجرد وصولها  إلى مستشفى زفتي العام، في ظروف غامضة لتحديد هوية الجاني الأمر الذي دفع الأجهزة المختصة إلى التحرك السريع لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الوفاة.

تفاصيل الحادث

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا  رسميًا من مستشفى زفتي العام يفيد بوصول جثة شاب في العقد الثالث من العمر، أحضرها ثلاثة أشخاص، واقروا أنهم عثروا عليه ملقى في أحد الشوارع بدائرة القسم، دون الإشارة إلى تفاصيل واضحة حول كيفية حدوث الوفاة أو الملابسات السابقة عليها.

التحفظ على الجثمان داخل ثلاجة حفظ الموتى وبدء التحريات

كما انتقلت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة زفتي إلى المستشفى، حيث جرى التحفظ على الجثمان داخل ثلاجة حفظ الموتى، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع تكليف المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على حقيقة الواقعة، وتحديد ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن شبهة جنائية من عدمه.

فريق البحث الجنائي

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده الرائد محمد الذهبي رئيس المباحث، ومعاونة معاوني المباحث، وتحت إشراف العقيد محمد صقر، رئيس فرع البحث الجنائي ووكيلي الفرع المقدم محمد سرحان، والرائد حسام قطامش، أعمال الفحص والتحري، حيث تم الاستماع إلى أقوال الأشخاص الثلاثة الذين قاموا بإحضار الجثة، ومراجعة روايتهم الأولية، مع التوسع في جمع المعلومات حول مكان العثور المزعوم على الجثمان.

فحص كاميرات المراقبة القريبة

كما تكثف الأجهزة الأمنية في فحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع البلاغ، ومراجعة تحركات المجني عليه المحتملة قبل وفاته، إلى جانب مناقشة عدد من شهود العيان، في محاولة لرسم صورة أولية لخط سير الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

طريقة عمل حمص الشام.
اعراض سرطان المخ
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
