مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

أكد اللواء أركان حرب مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب بالشرقية علي أهمية حملات التوعية والتي تهدف إلي نشر الوعي المجتمعي والوصول لكافة الفئات لتوعيتهم نحو اهمية ترشيد المياه بما يحقق رسالة الشركة للحفاظ علي المياه وتحقيق أمن مائي مستدامة والحفاظ على البينية التحتية لشبكات الصرف الصحي.

وفي هذا الإطار قامت الادارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالاشتراك مع القطاع التجاري وفرع الشركة بمركز الزقازيق بتنفيذ حملة توعية واستطلاعات لآراء المواطنيين وتنشيط حصيلة بقرية أم الزين بمركز الزقازيق وذلك في اطار خطة التوعوية الموضوعة من قبل الشركة القابضة لترسيخ سياسة الترشيد لدى المجتمع والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي.

شهدت الحملة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد استهلاكها والتعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي ، والتعريف بآليات التعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الإتصال بأرقام الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضى - محمول ، (01205502086) واتس أب ، والذي يعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوي والتظلمات وكذلك استخدامات وأهمية القطع الموفرة للماء وخطورة استخدام الفلاتر والطلمبات الحبشية وعمل تنشيط حصيلة وحث المواطنين علي تقنين الأوضاع ودفع المتأخرات بجانب ضبط المخالفات والوصلات الخلسة.