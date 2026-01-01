قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد
بتوظيف الأراضي والمباني المُهملة.. محافظ المنيا يبدأ 2026 بجولة ميدانية لإحياء الأصول غير المُستغلة
قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
بكفالة مالية.. إخلاء سبيل الأب وصديقه في واقعة فيديو طفل كفر الشيخ
سحل وضرب معلمة بسلاح أبيض في حدائق أكتوبر.. والنقابة العامة تتدخل
التفتيش على 373 منشأة وجمع 189 ألف طن قش أرز بالشرقية خلال 2025
وزير التموين: الارتقاء بالعنصر البشري من أولويات العمل خلال 2026
رفع فيلمي قصر الباشا ووفيها إيه يعني من دور العرض السينمائي
الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
بالصور

التفتيش على 373 منشأة وجمع 189 ألف طن قش أرز بالشرقية خلال 2025

محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالجهود الميدانية الملموسة التي بذلها الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة علي مدار عام ٢٠٢٥، من خلال التفتيش البيئي والرقابة الصناعية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة وصحة المواطن "خط أحمر".

 أشار المحافظ إلى أن التنسيق المتكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهاز شؤون البيئه لخلق بيئة صحية ومستدامة، من خلال الرصد الدوري لجودة الهواء والمياه، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التلوث الصناعي والزراعي، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

من جانبه، إستعرض الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، حصاد جهود الجهاز على مدار عام ٢٠٢٥ حيث تم التفتيش على (٣٧٣) منشأة صناعية وغذائية بالمدن الصناعية بنطاق المحافظة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية والتخلص الآمن من المخلفات وتقييم الأثر البيئي لـ (٤٣٤) نشاطاً ومشروعاً (أ – ب) بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لضمان توافقها مع المعايير البيئية.

كما تم تنفيذ (٥) حملات مكبرة أسفرت عن تحرير (٨٣) محضر مخالفة تعديات ،متمثلة في صرف صحي مباشر أو إلقاء مخلفات بواسطة جرارات الكسح وتحديد (١٠) نقاط ثابتة بمدينة الزقازيق بالإضافة لنقاط عشوائية بالمحافظة للرصد الشهر وفحص (١٠٠) شكوى وتمت الإستجابة لها بنسبة تنفيذ بلغت ١٠٠٪.

