التفتيش على 373 منشأة وجمع 189 ألف طن قش أرز بالشرقية خلال 2025

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالجهود الميدانية الملموسة التي بذلها الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة علي مدار عام ٢٠٢٥، من خلال التفتيش البيئي والرقابة الصناعية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة وصحة المواطن "خط أحمر".

أشار المحافظ إلى أن التنسيق المتكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهاز شؤون البيئه لخلق بيئة صحية ومستدامة، من خلال الرصد الدوري لجودة الهواء والمياه، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التلوث الصناعي والزراعي، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

من جانبه، إستعرض الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، حصاد جهود الجهاز على مدار عام ٢٠٢٥ حيث تم التفتيش على (٣٧٣) منشأة صناعية وغذائية بالمدن الصناعية بنطاق المحافظة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية والتخلص الآمن من المخلفات وتقييم الأثر البيئي لـ (٤٣٤) نشاطاً ومشروعاً (أ – ب) بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لضمان توافقها مع المعايير البيئية.

كما تم تنفيذ (٥) حملات مكبرة أسفرت عن تحرير (٨٣) محضر مخالفة تعديات ،متمثلة في صرف صحي مباشر أو إلقاء مخلفات بواسطة جرارات الكسح وتحديد (١٠) نقاط ثابتة بمدينة الزقازيق بالإضافة لنقاط عشوائية بالمحافظة للرصد الشهر وفحص (١٠٠) شكوى وتمت الإستجابة لها بنسبة تنفيذ بلغت ١٠٠٪.