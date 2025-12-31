قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
مركز الأزهر العالمي للفتوى يُصدر أكثر من 1,7 مليون فتوى في 2025م
محمد صيام: كولونيا مشروع فني متكامل أتحمل مسؤوليته كاملة
بوتين في خطاب رأس السنة: روسيا ستنتصر على أوكرانيا
مدبولي: السنوات المقبلة تحمل بشائر رخاء وسعادة لمصر.. والاحتفال من العاصمة الإدارية له دلالة خاصة|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهاز تنمية لمشروعات بالشرقية ينفذ 2157 مشروعا بتكلفة 271 مليون جنيه لإتاحة 8981 فرصة عمل للشباب

فرص عمل
فرص عمل
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات جهاز تنمية المشروعات  المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في فتح آفاق عمل جديدة أمام الشباب ودعم التنمية المجتمعية بالمحافظة مؤكداً على أهمية الدور المحوري للجهاز في دعم الشباب وتمكين رواد الأعمال وتحفيز التنمية الإقتصادية.

من جانبه أوضح وائل حامد مدير فرع الشرقية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أبرز المشروعات والأنشطة التي تم تنفيذها على مدار ٢٠٢٥ حيث قدم فرع الشرقية  القروض لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث ساهمت  في تمويل (٢١٥٧) مشروعاً و توفير (٨٩٨١)  فرصة عمل  بإجمالي تكلفة بلغت (٢٧١) مليون و(٧٤٣ )ألف جنيه  مما يعكس أهمية الدور الإقتصادي للجهاز في المحافظة.

وفي مجال الخدمات غير المالية تم تنظيم(٧) معارض لبيع المنتجات الشبابية بمشاركة (٤٣)  عارضاً وتنظيم  (٢١) دورة تدريبية شملت ريادة الأعمال  وفنية متخصصة (الخياطة) وتقديم ( ٢١) فرصة تصديرية بقيمة (١٧) مليون جنيه.

كما شارك الجهاز في مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بإجمالي تكلفة بلغت (١٠) مليون جنيه والتي شملت تدريب الشباب  والتوعية الصحية وترميم الوحدات الصحية المشاركة في إنشاء مراكز الشباب، ورصف الطرق مما ساهم في تحسين مستوى الخدمات المجتمعية وتنمية المناطق المختلفة في المحافظة وقدمت وحدة الشباك الواحد عدد (٧٥)  رخصة لمشروعات متنوعة  ساعدت على تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير بيئة داعمة لبدء النشاط التجاري بسهولة.

وفي إطار عقود الجمعيات الأهلية الجديدة تم توقيع عقود لـ (١٨٠ ) مستفيد تابعاً للجمعيات الأهلية بإجمالي تكلفة بلغت (٤ مليون و٥٠٠ ألف جنيه) شملت أنشطة تجارية وخدمية وزراعية مما ساهم في تعزيز دور الجمعيات في التنمية المجتمعية ودعم الشباب.

الشرقية محافظ الشرقية جهاز تنمية المشروعات دعم الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

ترشيحاتنا

فيتامين د

هل نقص فيتامين D مسؤول عن الاكتئاب المزمن؟.. العلم يجيب

اكلات دايت بدون حرمان

سلسلة أكلات دايت بدون حرمان.. كلي براحتك واتبعي النظام الصح

مجله"الهلال" تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

مفاجأة العام الجديد.. الهلال تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

بالصور

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026.. صور

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور

كريسماس بطابع فرعوني.. أطفال متحف شرم الشيخ يلونون شجرة اللوتس رمز البدايات الجديدة

ورشة متحف شرم الشيخ
ورشة متحف شرم الشيخ
ورشة متحف شرم الشيخ

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

فيديو

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

المزيد