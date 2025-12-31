جهاز تنمية لمشروعات بالشرقية ينفذ 2157 مشروعا بتكلفة 271 مليون جنيه لإتاحة 8981 فرصة عمل للشباب

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في فتح آفاق عمل جديدة أمام الشباب ودعم التنمية المجتمعية بالمحافظة مؤكداً على أهمية الدور المحوري للجهاز في دعم الشباب وتمكين رواد الأعمال وتحفيز التنمية الإقتصادية.

من جانبه أوضح وائل حامد مدير فرع الشرقية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أبرز المشروعات والأنشطة التي تم تنفيذها على مدار ٢٠٢٥ حيث قدم فرع الشرقية القروض لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث ساهمت في تمويل (٢١٥٧) مشروعاً و توفير (٨٩٨١) فرصة عمل بإجمالي تكلفة بلغت (٢٧١) مليون و(٧٤٣ )ألف جنيه مما يعكس أهمية الدور الإقتصادي للجهاز في المحافظة.

وفي مجال الخدمات غير المالية تم تنظيم(٧) معارض لبيع المنتجات الشبابية بمشاركة (٤٣) عارضاً وتنظيم (٢١) دورة تدريبية شملت ريادة الأعمال وفنية متخصصة (الخياطة) وتقديم ( ٢١) فرصة تصديرية بقيمة (١٧) مليون جنيه.

كما شارك الجهاز في مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بإجمالي تكلفة بلغت (١٠) مليون جنيه والتي شملت تدريب الشباب والتوعية الصحية وترميم الوحدات الصحية المشاركة في إنشاء مراكز الشباب، ورصف الطرق مما ساهم في تحسين مستوى الخدمات المجتمعية وتنمية المناطق المختلفة في المحافظة وقدمت وحدة الشباك الواحد عدد (٧٥) رخصة لمشروعات متنوعة ساعدت على تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير بيئة داعمة لبدء النشاط التجاري بسهولة.

وفي إطار عقود الجمعيات الأهلية الجديدة تم توقيع عقود لـ (١٨٠ ) مستفيد تابعاً للجمعيات الأهلية بإجمالي تكلفة بلغت (٤ مليون و٥٠٠ ألف جنيه) شملت أنشطة تجارية وخدمية وزراعية مما ساهم في تعزيز دور الجمعيات في التنمية المجتمعية ودعم الشباب.