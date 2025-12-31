محافظ الشرقية يقود حملة للاطمئنان على عدم عودة الإشغالات لشوارع الزقازيق

تفقد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية شارع مستشفى الجامعة، للإطمئنان على انتظام حركة المارة والسيارات وذلك عقب الحملة التي شهدتها المنطقة صباح اليوم لرفع كافه الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية، لاستعادة الانضباط للشوارع.

وشدد المحافظ علي رئيس مركز ومدينة الزقازيق وحي ثان باستمرار التواجد الميداني على مدار اليوم، واتخاذ كافة الإجراءات الفورية لإزالة أي محاولات للتعدي على حرم الطريق مرة أخرى ،وتطبيق القانون بكل حزم دون استثناء على المتعدين، حفاظًا على المظهر الحضاري وإعادة الانضباط للشوارع.

وقد رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورجال شرطة المرافق.